Остается ли Ощадбанк привлекательным для ЕБРР? Или его интересуют другие госбанки? На какие объекты может распространяться программа страхования? Как будут реформировать рынок капитала и что думают партнеры о попытках ограничить независимость НАБУ и САП? Интервью управляющего директора ЕБРР в секторе финучреждений Франсиса Малижа.
Уменьшение доли государства в банковской отрасли – одна из ключевых реформ финансового сектора, на которой настаивают международные партнеры.
До полномасштабного вторжения власти приступили к приватизационным процессам в двух банках. Доля в Ощадбанке должна была достаться ЕБРР, а Укргазбанка – Международной финансовой корпорации (IFC). В октябре 2021 года ЕБРР и «Ощад» подписали соглашение о предоставлении кредита с возможностью конвертации в капитал.
