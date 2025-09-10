Forbes Digital підписка
«Очень заинтересованы в приобретении доли». Директор ЕБРР Малиж о возвращении к сделка с «Ощадом», интерес к «Укргазу», Sense Bank и деньги для бизнеса

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

6 хв читання

ЄБРР, кредитування, Ощадбанк, Sense Bank /пресс-служба

Управляющий директор ЕБРР в секторе финансовых учреждений Франсис Малиж Фото пресс-служба

Остается ли Ощадбанк привлекательным для ЕБРР? Или его интересуют другие госбанки? На какие объекты может распространяться программа страхования? Как будут реформировать рынок капитала и что думают партнеры о попытках ограничить независимость НАБУ и САП? Интервью управляющего директора ЕБРР в секторе финучреждений Франсиса Малижа.

Уменьшение доли государства в банковской отрасли – одна из ключевых реформ финансового сектора, на которой настаивают международные партнеры.

До полномасштабного вторжения власти приступили к приватизационным процессам в двух банках. Доля в Ощадбанке должна была достаться ЕБРР, а Укргазбанка – Международной финансовой корпорации (IFC). В октябре 2021 года ЕБРР и «Ощад» подписали соглашение о предоставлении кредита с возможностью конвертации в капитал.

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні