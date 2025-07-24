Президент Володимир Зеленський цього тижня фактично позбавив незалежності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), підписавши скандальний законопроєкт, а тепер знову прагне її повернути. Тиск влади на антикорупційні органи викликав незадоволення суспільства та міжнародних партнерів. А спроба скасувати очевидно невдале рішення може спричинити кризу всередині президентської партії. Чи вдасться погасити її та коли Рада повертатиме НАБУ та САП незалежність?

Президенту Володимиру Зеленському знадобилось трохи більше 40 годин аби змінити своє рішення та відновити незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.

Ввечері 24 липня він подав до Верховної Ради законопроект №13533, який скасовує норми резонансного закону, ухваленого нардепами два дні тому у «турборежимі». Той документ переводив антикорупційну вертикаль у фактичне підпорядкування генпрокурору. Зеленський підписав закон у день ухвалення. Для порівняння «невідкладний» та важливий для фінансування держбюджету закон про підвищення податків торік президент підписав лише через півтора місяця після ухвалення.