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Скільки банки заробили минулого року? Хто сплатив більше податків? Кому довіряють кошти україніці? Forbes проаналізував статистику ПриватБанку, Ощадбанку, mono та решти найбільших банків за 2024 рік.
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За підсумками 2024 року банківський сектор країни встановив новий рекорд – 103,7 млрд чистого прибутку, або 187,4 млрд грн до оподаткування, йдеться в оновлених даних НБУ, опублікованих 20 лютого.
Традиційно найбільше прибутку банкам приносять процентні доходи, насамперед – від операцій з цінними паперами. Лідерство зберігають державні банки, а у приватному секторі – «дочки» іноземних банків.
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