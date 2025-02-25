Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Гроші
Дата

Forbes Digital

Хто заробив більше ПриватБанк, «Ощад» чи mono? Forbes зібрав показники банків за рік роботи. Шість графіків

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

4 хв читання

ПриватБанк, monobank, банки /інфографіка Forbes

Forbes проаналізував статистику банків за 2024 рік Фото інфографіка Forbes

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:38 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:38

Скільки банки заробили минулого року? Хто сплатив більше податків? Кому довіряють кошти україніці? Forbes проаналізував статистику ПриватБанку, Ощадбанку, mono та решти найбільших банків за 2024 рік.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

За підсумками 2024 року банківський сектор країни встановив новий рекорд – 103,7 млрд чистого прибутку, або 187,4 млрд грн до оподаткування, йдеться в оновлених даних НБУ, опублікованих 20 лютого. 

Традиційно найбільше прибутку банкам приносять процентні доходи, насамперед – від операцій з цінними паперами. Лідерство зберігають державні банки, а у приватному секторі – «дочки» іноземних банків.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні