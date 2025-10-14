Нобелевские лауреаты по экономике 2025 года Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт объединяют разные подходы к анализу факторов экономического роста, в частности, через роль культуры, инноваций и конкуренции. Как возникающие в обществе идеи и экономическая конкуренция могут стать основой для устойчивого развития экономики? И почему украинцам и украинским властям очень важно стать «любопытными». Анализ исследования лауреатов Нобелевки от старшего офицера штаба 2-го корпуса НГУ «Хартия» и профессора по практике KSE Романа Шереметы

Казалось бы, что вопрос «Как растет экономика?», за который три ученых получили Нобелевскую премию по экономике в 2025 году, тысячелетиями должен быть центральным в мышлении человечества. На самом деле если сама экономическая теория является достаточно молодой наукой, то вопрос экономического роста она системно поставила себе еще позже, только 100 лет назад.

Четыре подхода понять, «как растет экономика»

«В течение десятилетий современные экономисты пытались понять рост четырьмя разными способами», – пишет британский экономист Дэниел Сасскинд в своей книге Growth («Рост»).

Во-первых, были те, кто пытался подражать масштабному мышлению классических социальных теоретиков, создавая грандиозные, масштабные, всеобъяснимые нарративы. Затем последовали математики, которые строили более скромные, более четкие, очень упрощенные модели, сужая свое внимание к очень конкретным особенностям мира, которые они считали важными.

В третьих, был подход, который использовали специалисты по обработке данных, которые обращались к историческим доказательствам. Среди них – нобелевский лауреат Семен Кузнец, который в начале XX века учился в Харькове.

И наконец, были фундаменталисты, объединенные не столько общей методологией – социальной теорией, математикой или наукой о данных – как общей одержимостью поиском все более фундаментальных объяснений. А именно Йозеф Шумпетер, написавший свою относительно короткую, но фундаментальную «Теорию экономического развития» в 1910 году в период преподавательской деятельности в Черновицком университете.

«Эти четыре «племени» поднимались на одну и ту же интеллектуальную гору, пытаясь понять причины роста, но они шли к вершине разными путями», – заключает Сасскинд.

Культура как основа роста

Если нынешних лауреатов Филиппа Агиона и Питера Ховитта можно отнести ко второму «племени» математиков, то Джоэль Мокир вообще является экономическим историком и принадлежит к четвертому «отряду» – фундаменталистов.

Лауреаты Нобелевки прошлого года по экономике – Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон – доказали, что для экономического роста важно качество институтов. Джоэль Мокир доказывает, что важна также культура.

Центральная идея Мокира в том, что современный экономический рост вытекает из исторической эволюции культуры, которая систематически генерировала, проверяла и применяла полезные знания, превращая любознательность в продуктивность. Любознательность для него – это не просто психологическая черта; это культурное и институциональное явление, которое сделало возможным устойчивые инновации.

Мокир утверждает, что технологический прогресс, а не только накопление капитала или рост населения, является подлинной движущей силой устойчивого экономического развития. В этом он и двое его коллег-лауреатов являются яркими представителями школы эндогенного (внутреннего) экономического роста, во многом еще малоизвестного в Украине, «зависшей» в парадигме экзогенного (внешнего) роста через увеличение внешних факторов – капитала и труда.

Поэтому мы так много дальше говорим о необходимости инвестиций, прежде всего иностранных (это уже большая ошибка, поскольку иностранные инвестиции в мире составляют едва 3% всех инвестиций), возврата беженцев и привлечения мигрантов. И почти не говорим о необходимости повышения нашей фатально низкой совокупной факторной производительности (в первую очередь – через инновации и технологии), на которой как раз и акцентируют и нынешние, и многие другие нобелевские лауреаты, как, например, Роберт Солоу.

Этот американский экономист еще в середине прошлого века доказал, что подавляющее большинство экономического роста – 87,5%, если быть точным – было вызвано чем-то другим, чем увеличение инвестиций или труда.

И Солоу утверждал, что «этим «чем-то» должен быть технологический прогресс: коротко говоря, рост произошел не благодаря использованию большего количества ресурсов, а благодаря более продуктивному использованию этих ресурсов».

Это критически важно именно для Украины, ведь, по данным авторов отчета о мировом развитии от Всемирного банка, которые они представили в Киевской Школе Экономики и к которому присоединились и Агион, и Аджемоглу, до войны физический и человеческий капитал в Украине составлял 133% от американского в пропорции к ВВП. Но совокупная факторная производительность в Украине составляла всего 17% от американской.

Технологии – это не просто машины

Для Мокира технологии – это не просто машины, а стоящие за ними «полезные знания». «Промышленная революция не ознаменовала начало изобретений, но она ознаменовала начало «метода изобретений», превратив его «из случайного события в регулярную и рутинную часть экономики».

Мокир задает себе вопрос, почему промышленная революция началась именно в Европе, а не, например, в Китае, который в средние века был экономически и технологически развит, и изучает для этого, в частности, период 1500–1700 годов. Он обосновывает, что политическая фрагментация Европы стимулировала конкурентный «рынок идей» и желание изучить секреты и законы природы.

«Если бы единое централизованное правительство отвечало бы за защиту интеллектуального статус-кво, многие новые идеи, которые в конце концов привели к эпохе Просвещения, были бы подавлены или, возможно, даже никогда не были бы предложены», – пишет Мокир в своей книге «Культура роста».

При этом Мокир продолжает и уточняет логику еще одного нобелевского лауреата Пола Ромера, интеллектуального отца теории эндогенного развития.

Работы Ромера были революционными. Как и еще один нобелевский лауреат по экономике Роберт Лукас, Ромер и Мокир отвлекли свой анализ от физической сферы экономики. Но смещение Ромера было гораздо более масштабным: вместо того, чтобы сосредоточиться, как Лукас, только на навыках работников, Ромер полностью перешел от мира материальных объектов к миру нематериальных идей. Поступая так, и Ромер, и Мокир привлекли ту работу, которую Лукас проделал относительно человеческого капитала, сделав ее лишь небольшой частью гораздо более смелого нарратива.

В конце концов, что такое человеческий капитал, как не идеи, хранящиеся в головах людей?

Комбинирование Джоэля Мокира в Нобелевской премии 2025 года вместе с Филиппом Агионом и Питером Ховиттом не случайно: эти трое представляют два взаимодополняющих измерения одной обширной теории – полностью эндогенного, шумпетеровского видения роста, охватывающего все – от культуры до конкуренции.

Если Мокир фокусируется на источниках полезных знаний, то Агион и Ховитт – на динамике того, как инновации стимулируют рост.

Если Мокир видит механизмом роста культурную и институциональную эволюцию любознательности, науки и технологий, то Агион и Ховитт – экономическую конкуренцию и шумпетеровское «творческое разрушение» среди компаний.

То есть Мокир объясняет, ПОЧЕМУ общества генерируют идеи, тогда как Агион и Ховитт – КАК эти идеи стимулируют рост с помощью экономических механизмов.

Я тщательно изучил книгу Филиппа Агиона The Power of Creative Destruction, как только она вышла еще в 2021 году, и цитировал ее почти на всех своих выступлениях.

«Творческое разрушение – это процесс, посредством которого постоянно возникают новые инновации, делающие действующие технологии устаревшими; постоянно появляются новые компании, чтобы конкурировать с действующими; возникают новые рабочие места и виды деятельности и заменяют действующие», – пишет Агион.

Творческое разрушение, создавая риски и потрясения, которыми необходимо управлять и регулировать, «в то же время является движущей силой капитализма, обеспечивающей постоянное обновление и воспроизводство».