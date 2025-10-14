Основа экономического роста – разрушение, но творческое, доказали Нобелевские лауреаты по экономике 2025 Джоэл Мокир, Филипп Агион и Питер Говитт. Ученые получили престижную премию шведской Королевской академии наук за объяснение предпосылок стабильного экономического роста в результате технологического прогресса и разработку теории экономического роста через творческое разрушение. Чем они аргументируют свои выводы и какую мораль должны вынести из их исследования президент и премьер-министр Украины? Рассказывает советник ректора KSE University и доктор экономических наук Юрий Дьяченко

В эру генеративного искусственного интеллекта и борьбы глобальных игроков за технологическое первенство лауреаты Нобелевской премии по экономике 2025 предложили фундаментальную основу технологического и экономического развития. Три ведущих экономиста – Джоэл Мокир, 79, Филипп Агион, 69, и Питер Говитт, 79, – продемонстрировали, как развитие науки, внедрение ее достижений, эффективное государственное стимулирование и регулирование способствуют инновациям как основе устойчивого роста.

История с технологиями

Первый лауреат – Джоэл Мокир, 79, из Северо-Западного университета – объединил экономическую историю и социологию знаний и на основе исторических источников показал, что экономический скачок человечества на протяжении последних столетий опирается на непрерывное совершенствование преобразования знаний в продукцию и услуги.

Этот невероятный рост благосостояния является результатом научных исследований, системно используемых для создания новых технологий.

За последние 200 лет ежегодный экономический рост в Швеции и Великобритании составил около 1,5%. Технологические инновации и прогресс взаимодополняли друг друга в бесконечном цикле. Фото Нобелевский комитет

Мокир показал, что скорость и успешность адаптации к технологическим изменениям зависят от отношения к образованию и науке в обществе. Также условием успешной работы инновационной системы есть готовность общества к изменениям.

Еще одним условием создания наукоемких технологий является общественная и государственная поддержка исследований, толерантность к риску – ведь не каждое исследование превращается в коммерческий продукт. Готовность потерять на неудачах есть путь к успеху в будущем.

Как инновации двигают рынок

Два других лауреата – Филипп Агион, 69, из Коллеж де Франс и Питер Говитт, 79, из Браунского университета – математически показали, как конкуренция, инвестиции, инновации и государственная промышленная политика влияют на экономический рост.

Модель Филиппа Агиона и Питера Говитта показывает, что на инвестиции в исследования влияют разные силы, и потребность в государственной поддержке зависит от рыночной конъюнктуры и стадий цикла инноваций. Фото Нобелевский комитет

Основой такого роста есть… разрушение, только творческое.

Когда на рынок приходит стартап с уникальным спросом, его успех уничтожает бизнес старых компаний, теряющих доходы. С одной стороны, это создает временные сверхприбыли новых компаний, которые становятся магнитом для последующих инвестиций, обеспечивая непрерывность процесса инноваций.

Однако что черезчур, то не здорово. Компания, победившая сегодня, завтра будет блокировать своих потенциальных конкурентов. Поэтому государство должно найти золотую середину: стимулировать растущие компании и ограничивать власть акул рынка.

Это не столько идеологическая позиция, сколько условие продления цикла творческого разрушения.

Обойтись без отрицательных эффектов нельзя, или есть ли односторонние экономисты?

Как в историческом анекдоте, 33-й президент США Гарри Трумэн устал от противоречивых советов своих экономических экспертов. Те постоянно давали ему ответы с двумя противоположными мыслями, используя фразы типа «с одной стороны» и «с другой стороны». В ответ на это Трумэн в гневе воскликнул: «Дайте мне хоть одного «однобокого» экономиста!».

То же самое касается и инноваций, устойчивый экономический рост не является однозначным синонимом благосостояния. Новые технологии могут способствовать загрязнению окружающей среды, появлению новых болезней, росту социального неравенства и хищническому использованию природных ресурсов.

Для этого нужна политическая воля, сам рынок эту проблему решить не может.

Нобелевскую премию по экономике в 2025 году присудили трем исследователям: Джоэлу Мокиру, Филиппу Агиону и Питеру Говитту. Половину премии получит Мокир за «открытие предпосылок стабильного экономического роста в результате технологического прогресса», а вторую – пополам Агион и Говитт «за разработку теории экономического роста через творческое разрушение» Фото Getty Images

Угроза стабильному росту

Самые большие проблемы роста скрываются не в рынках или инвесторах, а в неэффективной экономической политике.

Недоступно качественное образование для талантов? Теряем тысячи потенциальных инноваторов.

Слабая научная база? Ограничивает создание инноваций.

Недостаточная поддержка академической мобильности? Оставляет ученых вариться в собственном соке.

Отсутствие диалога между академической наукой и бизнесом? Смерть трансфера знаний.

Без преодоления этих угроз мы можем вернуться к экономической стагнации времен средневековья.

Рецепт от нобелевских лауреатов

Если эту игру мы хотим выиграть, нужна цельная стратегия.

1. Для защиты малого и среднего бизнеса от ценовой дискриминации и влияния монополий требуется действенная экономическая политика, а не только «благие намерения».

2. Создание условий для инвестиций и защиты прав собственности для роста стартапов – это не просто задача венчурных капиталистов, а вопрос национальной безопасности.

3. Финансирование перспективных научных направлений на государственном уровне и поддержание академической мобильности – это инвестиция в невидимое, но мощное оружие развития.

4. Обеспечение доступа к качественному образованию и дальнейшим исследованиям для всех талантов является сохранением главного национального богатства постиндустриальной эпохи – интеллекта.

5. Ключевая поддержка институтов, толерантных к попыткам и ошибкам, в которых создаются и хранятся знания, – промышленных исследовательских лабораторий и современных университетов.

Это не левацкая утопия и не праворадикальный капитализм – это обычная математика устойчивого роста. Без этих условий мы не получим инноваций. А без инноваций мы получим стагнацию.

У нас есть выбор: либо технологический скачок (а в условиях Украины – это условие успешного противостояния России), либо возвращение в темные времена.

Нобелевские лауреаты предлагают решения.