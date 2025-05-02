Минеральное соглашение с США – успех или «зрада»? Девять тезисов от предпринимателя Сергея Тигипко

Подписанное соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления между США и Украиной вызвало бурные дискуссии, однако его условия, несомненно, выгодны для Украины. От политической поддержки до реальных инвестиций в добывающую отрасль – соглашение становится важным шагом к восстановлению экономики и развитию инфраструктуры Украины, считает основатель группы ТАС Сергей Тигипко.

Вокруг подписанного соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между США и Украиной велось немало дискуссий и разговоров об измене государственным интересам. Выгоден ли этот документ Украине? Безусловно. И вот почему.

Если сравнивать предыдущие предлагаемые Украине условия соглашения и озвученные как финальный вариант, это настоящий прорыв переговорной делегации и лично президента Владимира Зеленского.

Политическая поддержка. Это соглашение – яркий маркер не намерений, а действий новой администрации США по отношению к Украине. Теперь поддержка Америкой Украины в виде возобновления военной и финансовой помощи найдена и ожидает ратификации парламентов.

Согласованная и полученная Украиной помощь от США больше не переводится в статус долга. До этого президент США Дональд Трамп оценивал уровень помощи в $350 млрд, тогда как Зеленский озвучивал сумму в размере $100 млрд. Это уже большая победа в переговорном процессе.

Вкладом США в новое предприятие можно считать только суммы, которые будут предоставляться Украине со дня подписания соглашения – 1 мая. В том числе и на оборону.

Эти суммы, хоть и не являются грантами (как было ранее), но и не имеют статуса стандартных кредитов. Потому что и в старой редакции соглашения, и в новой базовой рамке формата документа есть создание совместного общества с ограниченной ответственностью.

Следовательно, суммы будущей американской помощи будут иметь статус, по сути, взносов в уставный фонд предприятия. Очень важно, что такие взносы ни в коем случае не ведут к увеличению внешнего государственного долга Украины, а являются инвестициями правительства США в совместное предприятие с Украиной.

Дерегуляция отрасли. Многим не нравится перечень мер, полностью или частично освобождающих от налогообложения совместный украинско-американский Фонд по добыче недр.

Добывающая отрасль Украины давно нуждается в дерегуляции, снижении налогового давления и упрощении разрешительных процедур. Пусть этот фонд и его успешный пример станет первым пилотным образцом, как работает добывающая отрасль при проведении либеральных экономических реформ.

50% от дохода – не мало. Многие высказывают сегодня предостережение, не мало ли это – 50% от дохода госбюджета от продажи новых лицензий и новой ренты на добычу полезных ископаемых.

Для понимания следует проанализировать, что сегодня получает государство. Плата за лицензию (спецразрешение на добычу недр) в лучшем случае составляет 20% ренты и 16,7% НДС. Думаю, если посмотреть на бизнес-планы большинства работающих горно-обогатительных комбинатов, ни в одном из них у государства нет гарантированных 50% от выручки. По этому же соглашению будет, причем гарантированно.

Высказывается также опасение, что Украина будет платить 50% от действующих рентных платежей и стоимости лицензий в фонд. Давайте посмотрим на цифры. В бюджете 2024 года, по результатам выполнения за год, эти суммы составляют 70 млрд грн. Следовательно, 50% от них – это менее $1 млрд.

Что это по сравнению с десятками миллиардов долларов, которые этот фонд получит в первый год от американского партнера? Несравнимые суммы. И тоже выгодны для нас.

Схема финансирования, распределения и реинвестирования прибыли, предусмотренная соглашением, чрезвычайно четкая и прозрачная. Это не оставляет никаких возможностей для коррупционных злоупотреблений. Государство получает свое, иностранный инвестор – свое.

Репарации РФ. Отвечу и на предостережения, будто бы этот фонд каким-то образом может получить доходы, в том числе от репараций РФ.

В соглашении отдельным пунктом четко написано: «Никогда согласованный с Украиной доход не будет включать: (x) какие-либо доходы, полученные от партнерства в форме выплат или иным образом, и (y) полученные от России или ее уполномоченных лиц в качестве репараций за вторжение России в Украину».

Добыча полезных ископаемых требует больших капитальных вложений. Украина 33 года независимости искала иностранных инвесторов в этот сектор. Находила очень мало.

Причина? Мы не могли достаточно инвестировать в этот сектор, хотя доля от этой деятельности для инвесторов де-факто всегда значительно превышала 50%. И вот наконец Украина нашла «инвестора» в лице не кого-то, а правительства США, готового вкладываться в интенсивное развитие этой сферы, инвестируя десятки, а в перспективе, возможно, и сотни миллиардов долларов.

Это соглашение не просто выгодно Украине. Это огромный успех украинской дипломатии. Я надеюсь, оно как можно скорее будет ратифицировано парламентами обеих стран.