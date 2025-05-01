Украина подписала соглашение о недрах с США. Шесть главных положительных изменений после месяца сверхсложных переговоров

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Украина и США со второй попытки подписали соглашение о недрах. Что изменилось в условиях соглашения за месяц напряженных переговоров?
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Первый вариант меморандума соглашения о недрах мог быть подписан в Вашингтоне 28 февраля. Из-за спора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа перед камерами событие отложили.
Новый проект соглашения США направили Украине в конце марта. Этот вариант давал гораздо больше преимуществ США, в частности решающее слово в управлении фондом, который должен инвестировать в добычу полезных ископаемых в Украине.
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