Украина подписала соглашение о недрах с США. Шесть главных положительных изменений после месяца сверхсложных переговоров

Украина и США со второй попытки подписали соглашение о недрах. Что изменилось в условиях соглашения за месяц напряженных переговоров?

Первый вариант меморандума соглашения о недрах мог быть подписан в Вашингтоне 28 февраля. Из-за спора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа перед камерами событие отложили.

Новый проект соглашения США направили Украине в конце марта. Этот вариант давал гораздо больше преимуществ США, в частности решающее слово в управлении фондом, который должен инвестировать в добычу полезных ископаемых в Украине.