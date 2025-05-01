Україна та США підписали угоду про надра і створення фонду відбудови

Україна та США 30 квітня підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, повідомила пресслужба Мінекономіки. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Деталі

Угоду підписали перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Інвестиційний фонд відбудови дозволить забезпечити фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню, йдеться у повідомленні.

Що передбачає угода

Відповідність Конституції та курсу на ЄС. Угода узгоджується з чинним законодавством і міжнародними зобов’язаннями України.

Повний контроль над ресурсами. Усі надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності України. Лише Україна визначає умови та місця видобутку.

Збереження державної власності. Державні компанії залишаються у власності України. Угода не впливає на приватизаційні процеси.

Оптимальні законодавчі зміни. Для функціонування Фонду потрібні лише обмежені зміни до Бюджетного кодексу України. Сама Угода підлягатиме ратифікації Верховною Радою.

Як працюватиме Фонд

Угода зосереджується на майбутній, а не минулій військовій допомозі США.

Україна спрямовує до Фонду 50% майбутніх доходів від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки (у сфері критичної сировини, нафти й газу). Доходи від уже чинних проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.

Кошти Фонду інвестуються виключно в Україну – у видобувні проєкти або відбудову інфраструктури.

Перші 10 років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку. Потім – можуть бути розподілені між партнерами.

Управління Фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США.

США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології в українську економіку. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують боротьбу України проти ворога. Передача технологій – важлива складова угоди, адже Україні потрібні не лише інвестиції, але й інновації.

Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.

Юлія Свириденко і Скотт Бессент. Вашингтон, 30 квітня 2025 року. Фото: пресслужба Мінекономіки

Пряма мова

«Це рішення – новий етап нашої співпраці зі США. Ми отримуємо не лише інвестиції, а й стратегічного партнера, який працюватиме разом з нами над розвитком економіки, і впровадженням інновацій […] Завдяки злагодженій роботі обох команд ми напрацювали взаємовигідну для обох держав угоду […]», – зазначила Юлія Свириденко.

«Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого – вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі. Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України», – заявив Скотт Бессент, якого цитує Мінфін США.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

Напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сподівається, що рамкову угоду буде підписано протягом «найближчої доби». За словами Шмигаля, 1 травня у Верховній Раді почнуться обговорення щодо ратифікації цієї угоди. Після підписання угоди між Свириденко та Бессентом документ повернеться до уряду, який з відповідними супровідними документами направить його на ратифікацію до Ради. Лише після цього угода, яка є міжнародним договором, набуде чинності.