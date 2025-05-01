Україна та США підписали угоду про надра і створення фонду відбудови

Україна та США 30 квітня підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, повідомила пресслужба Мінекономіки. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.
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Деталі
- Угоду підписали перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.
- Інвестиційний фонд відбудови дозволить забезпечити фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню, йдеться у повідомленні.
Що передбачає угода
- Відповідність Конституції та курсу на ЄС. Угода узгоджується з чинним законодавством і міжнародними зобов’язаннями України.
- Повний контроль над ресурсами. Усі надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності України. Лише Україна визначає умови та місця видобутку.
- Збереження державної власності. Державні компанії залишаються у власності України. Угода не впливає на приватизаційні процеси.
- Оптимальні законодавчі зміни. Для функціонування Фонду потрібні лише обмежені зміни до Бюджетного кодексу України. Сама Угода підлягатиме ратифікації Верховною Радою.
Як працюватиме Фонд
- Угода зосереджується на майбутній, а не минулій військовій допомозі США.
- Україна спрямовує до Фонду 50% майбутніх доходів від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки (у сфері критичної сировини, нафти й газу). Доходи від уже чинних проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.
- Кошти Фонду інвестуються виключно в Україну – у видобувні проєкти або відбудову інфраструктури.
- Перші 10 років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку. Потім – можуть бути розподілені між партнерами.
- Управління Фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США.
- США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології в українську економіку. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують боротьбу України проти ворога. Передача технологій – важлива складова угоди, адже Україні потрібні не лише інвестиції, але й інновації.
- Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.
Пряма мова
«Це рішення – новий етап нашої співпраці зі США. Ми отримуємо не лише інвестиції, а й стратегічного партнера, який працюватиме разом з нами над розвитком економіки, і впровадженням інновацій […] Завдяки злагодженій роботі обох команд ми напрацювали взаємовигідну для обох держав угоду […]», – зазначила Юлія Свириденко.
«Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого – вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі. Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України», – заявив Скотт Бессент, якого цитує Мінфін США.
Контекст
17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.
Напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сподівається, що рамкову угоду буде підписано протягом «найближчої доби». За словами Шмигаля, 1 травня у Верховній Раді почнуться обговорення щодо ратифікації цієї угоди. Після підписання угоди між Свириденко та Бессентом документ повернеться до уряду, який з відповідними супровідними документами направить його на ратифікацію до Ради. Лише після цього угода, яка є міжнародним договором, набуде чинності.
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