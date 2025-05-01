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Україна та США підписали угоду про надра і створення фонду відбудови

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

2 хв читання

Україна та США підписали угоду про надра і створення фонду відбудови /пресслужба Мінекономіки

Юлія Свириденко і Скотт Бессент Фото пресслужба Мінекономіки

Україна та США 30 квітня підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, повідомила пресслужба Мінекономіки. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

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Деталі

  • Угоду підписали перша віцепрем’єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.
  • Інвестиційний фонд відбудови дозволить забезпечити фінансування критично важливих проєктів у сфері розробки корисних копалин та сприятиме впровадженню інновацій, технологічному розвитку та відновленню, йдеться у повідомленні.

Що передбачає угода

  • Відповідність Конституції та курсу на ЄС. Угода узгоджується з чинним законодавством і міжнародними зобов’язаннями України.
  • Повний контроль над ресурсами. Усі надра, територіальні води та ресурси залишаються у власності України. Лише Україна визначає умови та місця видобутку.
  • Збереження державної власності. Державні компанії залишаються у власності України. Угода не впливає на приватизаційні процеси. 
  • Оптимальні законодавчі зміни. Для функціонування Фонду потрібні лише обмежені зміни до Бюджетного кодексу України. Сама Угода підлягатиме ратифікації Верховною Радою.

Як працюватиме Фонд

  • Угода зосереджується на майбутній, а не минулій військовій допомозі США.
  • Україна спрямовує до Фонду 50% майбутніх доходів від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки (у сфері критичної сировини, нафти й газу). Доходи від уже чинних проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.
  • Кошти Фонду інвестуються виключно в Україну – у видобувні проєкти або відбудову інфраструктури.
  • Перші 10 років прибутки не розподіляються, а повністю реінвестуються в українську економіку. Потім – можуть бути розподілені між партнерами. 
  • Управління Фондом здійснюється на паритетних засадах між Україною та США.
  • США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології в українську економіку. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують боротьбу України проти ворога. Передача технологій – важлива складова угоди, адже Україні потрібні не лише інвестиції, але й інновації. 
  • Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.
Україна та США 30 квітня підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови

Юлія Свириденко і Скотт Бессент. Вашингтон, 30 квітня 2025 року. Фото: пресслужба Мінекономіки

Пряма мова

«Це рішення – новий етап нашої співпраці зі США. Ми отримуємо не лише інвестиції, а й стратегічного партнера, який працюватиме разом з нами над розвитком економіки, і впровадженням інновацій […] Завдяки злагодженій роботі обох команд ми напрацювали взаємовигідну для обох держав угоду […]», – зазначила Юлія Свириденко. 

«Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого – вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі. Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України», – заявив Скотт Бессент, якого цитує Мінфін США.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

Напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сподівається, що рамкову угоду буде підписано протягом «найближчої доби». За словами Шмигаля, 1 травня у Верховній Раді почнуться обговорення щодо ратифікації цієї угоди. Після підписання угоди між Свириденко та Бессентом документ повернеться до уряду, який з відповідними супровідними документами направить його на ратифікацію до Ради. Лише після цього угода, яка є міжнародним договором, набуде чинності.

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