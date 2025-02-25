«Не достает не денег, а качественных проектов». Топ-менеджер BGV Group Алексей Тимофеев – о переговорах Украины с Трампом, ценности критического сырья и энергетике Геннадия Буткевича

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BGV Group Геннадия Буткевича развивает проекты по добыче критических материалов – графита и бериллия, а также инвестирует в энергетику, недвижимость и инфраструктуру. Член Совета директоров BGV Group Алексей Тимофеев, 48, рассказал о приоритетах группы в эфире YouTube-проекта «Business Breakfast с Владимиром Федориным»
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Президент США Дональд Трамп сам не живет по принципам, описанным в книге «Искусство соглашения», а украинцы слишком «реактивно» реагируют на медийную составляющую его политики, считает Алексей Тимофеев, 48. Анализировать обнародованный драфт соглашения между США и Украиной о добыче редкоземельных материалов – слишком рано, убежден он.
Почему BGV Group последовательно развивает проекты добычи графита и бериллия? Почему государству следует оставлять как можно более длинную цепочку производства критических материалов в пределах страны? Какая самая большая проблема инвестиций в украинскую энергетику? Об этом Тимофеев рассказал в беседе с Forbes Ukraine.
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