«Это не распродажа ресурсов. Мы получили бизнес-партнера». Игорь Гуменный о «недровом» соглашении Украины и США

Украина и США 1 мая 2025 года подписали соглашение о недрах и создании фонда восстановления . Forbes Ukraine попросил предпринимателя из Харькова и владельца UBC Group Игоря Гуменного поделиться своим стратегическим видением этого знакового события

«Бланковый» вариант «недрового соглашения» Украины и США, доступный для общества, выглядит как соглашение в нашу пользу. Конечно, требуется дальнейшая детализация и ратификация.

Возможно, если бы президент Владимир Зеленский проявил больше дипломатичности, наступил на собственную гордость на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома – мы бы его получили еще в феврале. Но это не точно, главное – результат.

Соглашение необходимо прежде всего нам – Украине.

Мы зависим от военной помощи США. Уже не говоря о том, что помощь США – половина расходов украинского бюджета.

Без технической помощи США в ближайшие два-три года Европа не сможет даже при наличии финансов (что также под вопросом) закрыть наши потребности в вооружении, то есть заменить США.

Честно говоря, я думал, что условия будут хуже.

Соглашение – это победа. Никаких переводов предварительной помощи во вклад в уставный фонд. Только будущие поставки!

США согласно соглашению материально заинтересованы в успешности Украины.

Мы не на словах, в бизнесе получили партнера.

Я много слышу о распродаже национального достояния, ресурсов.

Скажите, кто ранее в Украине пользовался доступом к ресурсам? Кто в Украине имел такие лицензии на добычу полезных ископаемых?

Фирташ, Коломойский, Пинчук, Ахметов, Онищенко и далее по списку. Плюс бесчисленное количество безымянных оффшоров.

Это мне напоминает реплику из одной из сцен старого голливудского боевика 1939 года Stagecoach: «Only insiders get to loot» – «Грабить должны свои»!

Неужели кто-то верит, что за время независимости в Украине была просто так – без взяток или политических связей – выдана хотя бы одна лицензия на добычу недр?!

Соглашение с США, возможно, станет краеугольным камнем строительства новой, цивилизованной Украины. Страшно так говорить, вероятно, такой возможности у нас и не было бы, если бы не война.

Это успех Владимира Зеленского, министра экономики Юлии Свириденко и всей команды украинских переговорщиков.