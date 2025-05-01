«Это не распродажа ресурсов. Мы получили бизнес-партнера». Игорь Гуменный о «недровом» соглашении Украины и США

Украина и США 1 мая 2025 года подписали соглашение о недрах и создании фонда восстановления. Forbes Ukraine попросил предпринимателя из Харькова и владельца UBC Group Игоря Гуменного поделиться своим стратегическим видением этого знакового события
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«Бланковый» вариант «недрового соглашения» Украины и США, доступный для общества, выглядит как соглашение в нашу пользу. Конечно, требуется дальнейшая детализация и ратификация.
Возможно, если бы президент Владимир Зеленский проявил больше дипломатичности, наступил на собственную гордость на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома – мы бы его получили еще в феврале. Но это не точно, главное – результат.
Соглашение необходимо прежде всего нам – Украине.
Мы зависим от военной помощи США. Уже не говоря о том, что помощь США – половина расходов украинского бюджета.
Без технической помощи США в ближайшие два-три года Европа не сможет даже при наличии финансов (что также под вопросом) закрыть наши потребности в вооружении, то есть заменить США.
Честно говоря, я думал, что условия будут хуже.
Соглашение – это победа. Никаких переводов предварительной помощи во вклад в уставный фонд. Только будущие поставки!
США согласно соглашению материально заинтересованы в успешности Украины.
Мы не на словах, в бизнесе получили партнера.
Я много слышу о распродаже национального достояния, ресурсов.
Скажите, кто ранее в Украине пользовался доступом к ресурсам? Кто в Украине имел такие лицензии на добычу полезных ископаемых?
Фирташ, Коломойский, Пинчук, Ахметов, Онищенко и далее по списку. Плюс бесчисленное количество безымянных оффшоров.
Это мне напоминает реплику из одной из сцен старого голливудского боевика 1939 года Stagecoach: «Only insiders get to loot» – «Грабить должны свои»!
Неужели кто-то верит, что за время независимости в Украине была просто так – без взяток или политических связей – выдана хотя бы одна лицензия на добычу недр?!
Соглашение с США, возможно, станет краеугольным камнем строительства новой, цивилизованной Украины. Страшно так говорить, вероятно, такой возможности у нас и не было бы, если бы не война.
Это успех Владимира Зеленского, министра экономики Юлии Свириденко и всей команды украинских переговорщиков.
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