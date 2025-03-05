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Надежда на Европу или повышение налогов? Хватит ли Украине денег на госбюджет и оружие, если помощи США не будет? Разбор Forbes Ukraine

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

4 хв читання

Трамп, бюджет, військова допомога /Getty Images

Может ли Украина прожить без финансовой и военной поддержки США? Фото Getty Images

Из-за отсутствия военной помощи число вызовов перед Украиной увеличивается. Вопрос, где найти средства на оружие, может оказаться не самым сложным. Какие варианты предлагают в Раде, Кабмине и ОП?

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Белый дом приостановил военную помощь Украине, сообщили 4 марта ряд американских медиа. Официального заявления от администрации Дональда Трампа пока нет, но фактическую остановку помощи подтвердил премьер Польши Дональд Туск.

Отсутствие военной помощи США ставит перед Украиной два вопроса: где найти средства на ее замещение и есть ли аналоги американского оружия?

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