Надежда на Европу или повышение налогов? Хватит ли Украине денег на госбюджет и оружие, если помощи США не будет? Разбор Forbes Ukraine

Из-за отсутствия военной помощи число вызовов перед Украиной увеличивается. Вопрос, где найти средства на оружие, может оказаться не самым сложным. Какие варианты предлагают в Раде, Кабмине и ОП?

Белый дом приостановил военную помощь Украине, сообщили 4 марта ряд американских медиа. Официального заявления от администрации Дональда Трампа пока нет, но фактическую остановку помощи подтвердил премьер Польши Дональд Туск.

Отсутствие военной помощи США ставит перед Украиной два вопроса: где найти средства на ее замещение и есть ли аналоги американского оружия?