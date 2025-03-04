Трамп останавливает всю военную помощь Украине, даже ту, что уже в пути – Bloomberg

Президент Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после конфликта с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника Министерства обороны. После этого решения ВСУ смогут вести боевые действия в нынешнем темпе «в течение нескольких недель, возможно, до лета», сообщил телеканал CNN , ссылаясь на слова западных чиновников.

Ключевые факты

США приостанавливают всю ожидаемую военную помощь, пока Трамп не определит, что лидеры Украины «демонстрируют добросовестную преданность миру», сообщил чиновник Министерства обороны.

Администрация Трампа пересмотрит помощь, чтобы убедиться, что она «способствует разрешению конфликта», сказал представитель Белого дома. Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы останавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует разрешению», – сообщил он.

Приказ распространяется на всю американскую военную технику, ныне не находящуюся в Украине, включая оружие, находящееся в пути самолетами и кораблями или ожидающее в транзитных зонах в Польше. Масштабы оружия пока не известны, но Трамп унаследовал от бывшего президента Джо Байдена полномочия по поставке оружия на сумму $3,85 млрд из американских запасов.

Европейские лидеры считают, что Трамп пытается оказывать давление на Зеленского, чтобы тот принес извинения и подписал соглашение о добыче полезных ископаемых, сообщают осведомленные источники.

«Влияние будет большим. Я бы назвал его разрушительным», – сказал CNN Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований. По оценкам Канчиана, Украина ощутит последствия паузы в оказании помощи в течение двух-четырех месяцев. «Линия фронта будет продолжать прогибаться, и в итоге она прорвется, и Украина будет вынуждена принять неприемлемое, даже катастрофическое мирное урегулирование», – считает он.

По данным Reuters, Трамп одновременно продвигается вперед с планами по снятию экономических санкций с России еще до того, как будет заключено мирное соглашение. Белый дом поручил Государственному департаменту и Министерству финансов подготовить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы официальные лица США могли обсудить его с представителями России в ближайшие дни в рамках широких переговоров по улучшению дипломатических и экономических отношений, сообщили источники.

Контекст

Трамп стремится к быстрому соглашению, чтобы положить конец войне в Украине. На прошлой неделе Зеленский на встрече в Овальном кабинете поднял вопрос гарантий безопасности, чтобы Россия не поднимала никаких соглашений, Трамп сердито сказал ему вернуться, когда он будет готов к миру. Обе стороны отказались от планов соглашения по минеральным ресурсам, которое рассматривалось как возможный предшественник прекращения огня.

Это заставило европейских союзников броситься в погоню за планами по поставке Украине оружия, а также по предоставлению миротворческих сил для соглашения. Однако Европе не хватает многих видов вооружения и других возможностей, которые сейчас предоставляют США. Чиновники союзников заявили, что запасов оружия, вероятнее всего, хватит только до лета.

3 марта Зеленский заявил, что готов снова встретиться с Трампом, если тот пригласит его для конструктивного диалога, сообщил он, общаясь с украинскими и британскими журналистами. Он отметил, что понимает причины спора, возникшего в Белом доме 28 февраля.

Согласно опросу Gradus Research, на фоне спора американского и украинского президентов в Белом доме отношение к США со стороны украинцев ухудшилось. В частности, 13% опрошенных считают США дружественной страной, 29% – недружественной.