Не катастрофа, но будет стоить жизней. Остановка помощи США ударит по возможностям Украины, но у Киева есть свои карты на руках. Какие?

Сколько может продержаться Украина без помощи США? И какие последствия будет иметь решение Трампа об остановке помощи? Разбор Forbes Ukraine

28 февраля президент Владимир Зеленский публично рассорился с лидером США Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Венсом. В тот же вечер начали раздаваться намеки от Белого дома о возможном пересмотре помощи Украине.

Утром 4 марта западные медиа начали сообщать, что США приостановили военную помощь Украине, в частности, выделенную при каденции предыдущего президента Джо Байдена. Приостановку поставок военной помощи США через хаб в Польше подтвердил польский премьер Дональд Туск.