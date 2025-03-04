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Не катастрофа, но будет стоить жизней. Остановка помощи США ударит по возможностям Украины, но у Киева есть свои карты на руках. Какие?

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

5 хв читання

Владимир Зеленский и Дональд Трамп спорят в Белом доме /Коллаж - Forbes Ukraine

Владимир Зеленский и Дональд Трамп спорят в Белом доме Фото Коллаж - Forbes Ukraine

Сколько может продержаться Украина без помощи США? И какие последствия будет иметь решение Трампа об остановке помощи? Разбор Forbes Ukraine

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28 февраля президент Владимир Зеленский публично рассорился с лидером США Дональдом Трампом и его вице-президентом Джей Ди Венсом. В тот же вечер начали раздаваться намеки от Белого дома о возможном пересмотре помощи Украине.

Утром 4 марта западные медиа начали сообщать, что США приостановили военную помощь Украине, в частности, выделенную при каденции предыдущего президента Джо Байдена. Приостановку поставок военной помощи США через хаб в Польше подтвердил польский премьер Дональд Туск.

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