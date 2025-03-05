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Надія на Європу чи підвищення податків? Чи вистачить Україні грошей на держбюджет та зброю, якщо допомоги США зовсім не буде? Розбір Forbes Ukraine

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

4 хв читання

Трамп, бюджет, військова допомога /Getty Images

Чи може Україна прожити без фінансової та військової підтримки США? Фото Getty Images

Відсутність військової допомоги збільшує кількість викликів перед Україною. Питання, де знайти кошти на зброю, може виявитися не найскладнішим. Які варіанти пропонують у Раді, Кабміні та ОП? 

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Білий дім зупинив військову допомогу Україні, повідомила 4 березня низка американських медіа. Офіційної заяви від адміністрації Дональда Трампа наразі немає, але фактичну зупинку допомоги підтвердив премʼєр Польщі Дональд Туск.

Відсутність військової допомоги США ставить перед Україною два питання: де знайти кошти на її заміщення та чи є аналоги американської зброї?

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