Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Туск подтвердил приостановку поставок военной помощи США через хаб в Польше

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Отчеты с границы и хаба американской помощи в Польше подтверждают уведомление о приостановлении помощи США для Украины. Об этом сказал глава польского правительства Дональд Туск, пишет «Укринформ» 4 марта.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Ключевые факты

  • Перед началом заседания Совета министров Польши Туск напомнил о решении США приостановить помощь Украине и возможном начале отмены американской стороной санкций против России.
  • «Сегодня у нас нет оснований полагать, что это только слова. В конце концов, доклады, которые поступают с границы, из нашего хаба в Ясенке, тоже подтверждают декларации американской стороны», – заявил Туск.
  • Он отметил, что это «ставит Украину, Европу и Польшу в сложную ситуацию, которой нужно как-то помочь».
  • По его словам, сейчас перед Польшей и Европой стоят «наибольшие за несколько десятков лет вызовы» в вопросах безопасности.
  • Польский премьер добавил, что на этот счет недавно была проведена встреча в Лондоне, где большинство лидеров согласились с тем, что нужно усиливать оборонные расходы, а также помощь для Украины.

Контекст

Президент США Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после конфликта с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, сообщил Bloomberg со ссылкой на чиновника Минобороны США.

Западные чиновники считают, что после этого решения ВСУ смогут вести боевые действия в нынешнем темпе «в течение нескольких недель, возможно, до лета», сообщил CNN.

По словам европейских лидеров, Трамп таким образом пытается давить на Зеленского, чтобы тот извинился и подписал соглашение о добыче полезных ископаемых.

На это уже отреагировал Кремль. Спикер Путина заявил, что решение Трампа «станет лучшим вкладом в установление мира».

В то же время премьер Денис Шмыгаль сообщил, что военная поддержка от США продолжается, и Украина надеется на ее продолжение.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні