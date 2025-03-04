Туск подтвердил приостановку поставок военной помощи США через хаб в Польше

Отчеты с границы и хаба американской помощи в Польше подтверждают уведомление о приостановлении помощи США для Украины. Об этом сказал глава польского правительства Дональд Туск, пишет «Укринформ» 4 марта.

Ключевые факты

Перед началом заседания Совета министров Польши Туск напомнил о решении США приостановить помощь Украине и возможном начале отмены американской стороной санкций против России.

«Сегодня у нас нет оснований полагать, что это только слова. В конце концов, доклады, которые поступают с границы, из нашего хаба в Ясенке, тоже подтверждают декларации американской стороны», – заявил Туск.

Он отметил, что это «ставит Украину, Европу и Польшу в сложную ситуацию, которой нужно как-то помочь».

По его словам, сейчас перед Польшей и Европой стоят «наибольшие за несколько десятков лет вызовы» в вопросах безопасности.

Польский премьер добавил, что на этот счет недавно была проведена встреча в Лондоне, где большинство лидеров согласились с тем, что нужно усиливать оборонные расходы, а также помощь для Украины.

Контекст

Президент США Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после конфликта с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, сообщил Bloomberg со ссылкой на чиновника Минобороны США.

Западные чиновники считают, что после этого решения ВСУ смогут вести боевые действия в нынешнем темпе «в течение нескольких недель, возможно, до лета», сообщил CNN.

По словам европейских лидеров, Трамп таким образом пытается давить на Зеленского, чтобы тот извинился и подписал соглашение о добыче полезных ископаемых.

На это уже отреагировал Кремль. Спикер Путина заявил, что решение Трампа «станет лучшим вкладом в установление мира».

В то же время премьер Денис Шмыгаль сообщил, что военная поддержка от США продолжается, и Украина надеется на ее продолжение.