Кабмин обновил правила программы компенсации за покупку украинских товаров «Национальный кешбэк». Теперь средства нельзя направлять на мобильную связь и рестораны – категории, где пользователи тратили больше всего. Почему Кабмин пошел на сокращение программы, начатой президентом?
Из перечня категорий, на которые можно потратить средства по программе «Национальный кешбэк», исчезло более 20 категорий по решению правительства от 24 ноября. В частности, мобильная связь и телекоммуникационные услуги, на которые в прошлом году было направлено 1,4 млрд грн.
«Нацкешбэк» – это инициатива президента, которая заработала в начале сентября 2024 года. Программа направлена на поддержку украинских производителей и предусматривает возврат гражданам 10% стоимости приобретенных товаров отечественного производства. Проект «Нацкешбэка» – экспериментальный и был рассчитан первоначально на два года.
