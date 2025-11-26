Кабмин обновил правила программы компенсации за покупку украинских товаров «Национальный кешбэк». Теперь средства нельзя направлять на мобильную связь и рестораны – категории, где пользователи тратили больше всего. Почему Кабмин пошел на сокращение программы, начатой ​​президентом?

Из перечня категорий, на которые можно потратить средства по программе «Национальный кешбэк», исчезло более 20 категорий по решению правительства от 24 ноября. В частности, мобильная связь и телекоммуникационные услуги, на которые в прошлом году было направлено 1,4 млрд грн.

«Нацкешбэк» – это инициатива президента, которая заработала в начале сентября 2024 года. Программа направлена ​​на поддержку украинских производителей и предусматривает возврат гражданам 10% стоимости приобретенных товаров отечественного производства. Проект «Нацкешбэка» – экспериментальный и был рассчитан первоначально на два года.