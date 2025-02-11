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«Мы знаем о своем клиенте больше, чем банк». Директор по инновациям NovaPay – о зависимости от НП, 500 000 новых клиентов и выходе в Европу. Интервью

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

10 хв читання

Олексій Рубан, NovaPay /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Директор по инновациям NovaPay Алексей Рубан Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Почему сотрудники «Новой почты» не пользуются зарплатным сервисом NovaPay? На сколько вырастет компания за 2025 год? Боится ли NovaPay конкуренции с Revolut? Рассказывает директор по инновациям NovaPay Алексей Рубан

В отделениях «Новой почты» (НП) почти нет рекламы NovaPay, хотя можно было бы оклеить все, делится Рубан. «Такие правила, и это даже иногда немного раздражает», – улыбается он.

12 лет назад Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк создали NovaPay как внутренний финансовый сервис для клиентов «Новой почты». Сегодня это отдельная компания в составе Nova Group, которая предлагает не только платежи и переводы, но и кредитные продукты, зарплатные проекты и даже корпоративные облигации.

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