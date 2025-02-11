«Мы знаем о своем клиенте больше, чем банк». Директор по инновациям NovaPay – о зависимости от НП, 500 000 новых клиентов и выходе в Европу. Интервью

Почему сотрудники «Новой почты» не пользуются зарплатным сервисом NovaPay? На сколько вырастет компания за 2025 год? Боится ли NovaPay конкуренции с Revolut? Рассказывает директор по инновациям NovaPay Алексей Рубан

В отделениях «Новой почты» (НП) почти нет рекламы NovaPay, хотя можно было бы оклеить все, делится Рубан. «Такие правила, и это даже иногда немного раздражает», – улыбается он.

12 лет назад Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк создали NovaPay как внутренний финансовый сервис для клиентов «Новой почты». Сегодня это отдельная компания в составе Nova Group, которая предлагает не только платежи и переводы, но и кредитные продукты, зарплатные проекты и даже корпоративные облигации.