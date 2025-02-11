«Ми знаємо про свого клієнта більше, ніж банк». Директор з інновацій NovaPay – про залежність від НП, 500 000 нових клієнтів і вихід у Європу. Інтервʼю

Чому співробітники «Нової пошти» не користуються зарплатним сервісом NovaPay? На скільки виросте компанія за 2025 рік? Чи боїться NovaPay конкуренції з Revolut? Розповідає директор з інновацій NovaPay Олексій Рубан

У відділеннях «Нової пошти» (НП) майже немає реклами NovaPay, хоча можна було б обклеїти все, ділиться Рубан. «Такі правила, і це навіть іноді трохи дратує», – посміхається він.

12 років тому Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк створили NovaPay як внутрішній фінансовий сервіс для клієнтів «Нової пошти». Сьогодні це окрема компанія у складі Nova Group, яка пропонує не лише платежі та перекази, а й кредитні продукти, зарплатні проєкти і навіть інвестиції в ОВДП.