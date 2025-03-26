Пауза в полтора года. Forbes узнал о возвращении Райффайзен Банка в программу «5-7-9%». Как санкции повлияли на бизнес «дочки» австрийской группы?

Украинская «дочка» Райффайзен Банка полтора года не выдавала кредиты по госпрограмме «5-7-9%», но смогла вернуться. Как вынужденное отсутствие из-за санкций повлияло на показатели банка?

Украинский Райффайзен Банк вернулся в государственную программу кредитования «5-7-9%». Об этом Forbes рассказали в пресс-службе банка и в НБУ. Банк возобновил выдачу кредитов по программе в октябре 2024 года.

В марте 2023-го Камин исключил банк из программы льготных кредитов из-за санкций СНБО против российской компании, входящей в его материнскую группу Raiffeisen Bank. Учреждение полтора года не могло выдавать льготные кредиты.