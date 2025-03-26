Пауза у півтора року. Forbes дізнався про повернення Райффайзен Банку у програму «5-7-9%». Як санкції вплинули на бізнес «дочки» австрійської групи?

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:59 хвилин
Українська «дочка» Райффайзен Банку півтора року не видавала кредитів за держпрограмою «5-7-9%», але змогла повернутись. Як вимушена відсутність через санкції вплинула на показники банку?
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Український Райффайзен Банк повернувся у державну програму кредитування «5-7-9%». Про це Forbes розповіли у пресслужбі банку та в НБУ. Банк відновив видачу кредитів за програмою у жовтні 2024-го.
У березні 2023-го Камін виключив банк з програми пільгових кредитів через санкції РНБО проти російської компанії, що входить до його материнської групи Raiffeisen Bank. Установа півтора року не могла надавати пільгових кредитів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.