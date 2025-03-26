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Пауза у півтора року. Forbes дізнався про повернення Райффайзен Банку у програму «5-7-9%». Як санкції вплинули на бізнес «дочки» австрійської групи?

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

3 хв читання

Райффайзен Банк, програма кредитування «5-7-9%», НБУ /Shutterctock

Український Райффайзен Банк повернувся у державну програму кредитування «5-7-9%» Фото Shutterctock

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Українська «дочка» Райффайзен Банку півтора року не видавала кредитів за держпрограмою «5-7-9%», але змогла повернутись. Як вимушена відсутність через санкції вплинула на показники банку? 

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Український Райффайзен Банк повернувся у державну програму кредитування «5-7-9%». Про це Forbes розповіли у пресслужбі банку та в НБУ. Банк відновив видачу кредитів за програмою у жовтні 2024-го. 

У березні 2023-го Камін виключив банк з програми пільгових кредитів через санкції РНБО проти російської компанії, що входить до його материнської групи Raiffeisen Bank. Установа півтора року не могла надавати пільгових кредитів. 

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