Пауза у півтора року. Forbes дізнався про повернення Райффайзен Банку у програму «5-7-9%». Як санкції вплинули на бізнес «дочки» австрійської групи?

Українська «дочка» Райффайзен Банку півтора року не видавала кредитів за держпрограмою «5-7-9%», але змогла повернутись. Як вимушена відсутність через санкції вплинула на показники банку?

Український Райффайзен Банк повернувся у державну програму кредитування «5-7-9%». Про це Forbes розповіли у пресслужбі банку та в НБУ. Банк відновив видачу кредитів за програмою у жовтні 2024-го.

У березні 2023-го Камін виключив банк з програми пільгових кредитів через санкції РНБО проти російської компанії, що входить до його материнської групи Raiffeisen Bank. Установа півтора року не могла надавати пільгових кредитів.