Перевірка на критичність. Найближчий місяць влада проводитиме аудит підприємств, які забронювали працівників від мобілізації. Якими змінами це може закінчитися

Міністерство оборони ініціювало проведення аудиту критично важливих підприємств, які мають право бронювати співробітників від мобілізації. Українські компанії кажуть, що це дестабілізує їхню роботу. Чому влада пішла на цей крок і яких змін очікувати бізнесу

Підприємства, які входять до групи «Метінвест» Ріната Ахметова, вже понад місяць чекають на отримання статусу критично важливих компаній для економіки, що мають право бронювати співробітників від мобілізації. «На жаль, при законодавчо встановленому строку на розгляд у 10 днів вже минуло понад місяць, а Мінекономіки так і не розглянуло подані документи», – йдеться у коментарі пресслужби «Метінвесту» на запит Forbes.

Про аналогічні проблеми йдеться і у заяві Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА). «Рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто «зависає» у відповідних органах», – зазначається у релізі EBA від 14 жовтня. Про схожі проблеми Forbes розповіли ще пʼять компаній та одне обʼєднання, що представляє інтереси ІТ-бізнесу.