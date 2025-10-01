Підписка від 49 грн
Гетманцев анонсував законопроєкт про тимчасове підвищення податку на прибуток банків до 50% у 2026 році

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

1 хв читання

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкт, який пропонує тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2026-й. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Деталі

  • Разом із прибутком у 50%, Гетманцев пропонує заборонити врахування збитків минулих періодів.
  • Це дозволить залучити до Держбюджету на 2026-й додатково 30 млрд грн, що є критично важливим ресурсом для держави в умовах воєнного стану, вважає народний депутат.
  • «Підготовка Держбюджету на наступний рік спонукає нас до важких рішень, тому для забезпечення передбачуваності податкової політики доцільно заздалегідь підняти питання про тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків», – вважає голова фінкомітету ВР.

Контекст

Верховна Рада у листопаді 2023-го вперше запровадила нові ставки оподаткування прибутку банків – 50%. Через це у 2023-му нарахований банкам податок на прибуток склав 73,5 млрд. грн., що у 10 разів більше, ніж у 2022-му і у 11,5 разів більше, ніж у довоєнному 2021-му.

Через майже рік, у жовтні 2024-го депутати ВР знову ухвалили закон про підвищення податків. Для банків податок на прибуток зріс з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов – до 25% з 2025-го.

За 2024-й українські банки отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку, що на 20% більше ніж у 2023-му. Тим часом на сплату податків банки витратили 83,7 млрд грн у минулому році. Це на майже 8 млрд грн більше ніж у 2023-му. 

