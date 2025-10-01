Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкт, який пропонує тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2026-й. Про це він повідомив у своєму Telegram.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Разом із прибутком у 50%, Гетманцев пропонує заборонити врахування збитків минулих періодів.
- Це дозволить залучити до Держбюджету на 2026-й додатково 30 млрд грн, що є критично важливим ресурсом для держави в умовах воєнного стану, вважає народний депутат.
- «Підготовка Держбюджету на наступний рік спонукає нас до важких рішень, тому для забезпечення передбачуваності податкової політики доцільно заздалегідь підняти питання про тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків», – вважає голова фінкомітету ВР.
Контекст
Верховна Рада у листопаді 2023-го вперше запровадила нові ставки оподаткування прибутку банків – 50%. Через це у 2023-му нарахований банкам податок на прибуток склав 73,5 млрд. грн., що у 10 разів більше, ніж у 2022-му і у 11,5 разів більше, ніж у довоєнному 2021-му.
Через майже рік, у жовтні 2024-го депутати ВР знову ухвалили закон про підвищення податків. Для банків податок на прибуток зріс з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов – до 25% з 2025-го.
За 2024-й українські банки отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку, що на 20% більше ніж у 2023-му. Тим часом на сплату податків банки витратили 83,7 млрд грн у минулому році. Це на майже 8 млрд грн більше ніж у 2023-му.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.