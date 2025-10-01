Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію законопроєкт, який пропонує тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2026-й. Про це він повідомив у своєму Telegram.

Деталі

Разом із прибутком у 50%, Гетманцев пропонує заборонити врахування збитків минулих періодів.

Це дозволить залучити до Держбюджету на 2026-й додатково 30 млрд грн, що є критично важливим ресурсом для держави в умовах воєнного стану, вважає народний депутат.

«Підготовка Держбюджету на наступний рік спонукає нас до важких рішень, тому для забезпечення передбачуваності податкової політики доцільно заздалегідь підняти питання про тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків», – вважає голова фінкомітету ВР.

Контекст

Верховна Рада у листопаді 2023-го вперше запровадила нові ставки оподаткування прибутку банків – 50%. Через це у 2023-му нарахований банкам податок на прибуток склав 73,5 млрд. грн., що у 10 разів більше, ніж у 2022-му і у 11,5 разів більше, ніж у довоєнному 2021-му.

Через майже рік, у жовтні 2024-го депутати ВР знову ухвалили закон про підвищення податків. Для банків податок на прибуток зріс з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов – до 25% з 2025-го.

За 2024-й українські банки отримали 103,7 млрд грн чистого прибутку, що на 20% більше ніж у 2023-му. Тим часом на сплату податків банки витратили 83,7 млрд грн у минулому році. Це на майже 8 млрд грн більше ніж у 2023-му.