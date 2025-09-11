«ОТП Капитал» из венгерской группы OTP запускает новый инвестфонд с фокусом на высокую доходность и высокие риски. В компании увидели такой запрос от клиентов. Что предлагает новый инвестфонд?

Украинские инвесторы готовы на больший риск ради более высокой доходности, утверждают в «ОТП Капитал». В связи с таким запросом клиентов финкомпания решила создать отдельный инвестфонд «ОТП Максимум».

Хотя Нацбанк постепенно смягчает валютные ограничения, деньги компаний и частных инвесторов остаются фактически заблокированными внутри страны. Таким образом у них есть спрос на инвестиции в Украине.

Новый инвестфонд венгерской группы ОТП прогнозирует клиентам доходность 25% годовых в гривне, что превышает доходность классических депозитов или ОВГЗ.

Какие инструменты доступны инвесторам, готовым работать с повышенным риском, и с какими проблемами они могут столкнуться?

Как будет работать и зарабатывать фонд ОТП

«ОТП Максимум» создан на 30 лет с заявленным объемом 400 млн грн, порог входа для инвесторов – от 1 млн грн.

Основа портфеля фонда будет сформирована из ОВГЗ, который не является рисковой инвестицией. «Избыточная прибыль будет формироваться за счет премии за длину, левериджа, коротких или валютных позиций, арбитражных операций, торговли на спредах, еврооблигациях и т.д.», – рассказывает менеджер по управлению активами компании Тарас Кучер.

«ОТП Капитал» уже протестировала агрессивную инвест-стратегию, которую планируют использовать для «ОТП Максимум», и получила доходность 50% годовых в гривне, говорит Кучер.

По его словам, официальный прогноз доходности нового фонда более сдержанный – 20–25% годовых, ведь условия на рынке переменчивы, а риск-менеджмент добавляет свои ограничения.

Он также уверяет, что фонд будет высоколиквидным инструментом и выйти можно в любой день, но это необходимо согласовать.

Обычно такой выход предусматривает предложенный спред от фонда, говорит директор по инвестициям, глава офиса R&D инвесткомпании Capital Times Артем Щербина. «Тебе говорят: купим -3% или -5% чистых активов, – объясняет он. – Кто хочет – выходит, кто нет – сидит дальше».

Целевая аудитория. Этот фонд интересен прежде всего корпоративным клиентам, которые из-за ограничений на вывод капитала не имеют так много инструментов, уверены Щербина и управляющий активами, инвестор Михаил Пацан.

«На депозитах и ​​счетах компаний более 600 млрд грн, и часть из них действительно можно диверсифицировать в такие активы, – говорит Пацан. – Для физлиц этот продукт сложный».

И это адекватная стратегия развития самого инвестфонда, добавляет Щербина. «Это нормальный путь развития инвесткомпании – предлагать рынку доходные инструменты, учитывая, что вывести деньги за границу трудно», – отмечает он.

Но «ОТП Капитал» целит не только в аудиторию корпоративных клиентов, которые ищут, куда вложить избыточную ликвидность в короткой и среднесрочной перспективе, отмечает Кучер. «Среди потенциальных клиентов и частные инвесторы с опытом на рынке ценных бумаг», – говорит он.

По причине работы с высокими рисками фонд оставляет за собой опцию провести интервью с инвесторами перед началом сотрудничества, чтобы понять опыт человека и отношение к рискам, уточнил Кучер из ОТП.

Есть ли шансы на высокую доходность для инвесторов

Forbes Ukraine спросил экспертов инвестиционного рынка Щербину из Capital Times, Михаила Пацана и соучредителя компании iPlan.ua Любомира Остапива, на чем именно можно сейчас получить в Украине такую ​​высокую доходность и каковы риски такой агрессивной стратегии.

ОВГЗ, составляющие базу инвестиций фонда ОТП, дают 16–17% годовых, поэтому для достижения 25% доходности нужно инвестировать в более рисковые инструменты.

Среди названных «ОТП Капитал» направлений инвестирования ретроспективно хорошую доходность дали евробонды Украины, указывает Щербина.

«За два года они фактически выросли вдвое, и это в валюте, что дало бы неплохую доходность», – говорит Щербина. Он приводит пример фонда еврооблигаций ICU, который по итогам 2024 года получил 54,1% доходности в гривне. «То есть это реально», – говорит Щербина.

Корпоративные облигации в среднем могут дать 20–25% доходности, указывает Михаил Пацан. Тот же фонд облигаций ICU в прошлом году получил 30,3% в гривне.

Как зарабатывает ICU Фонд еврооблигаций ICU несколько снизил доходность в 2025 году – за шесть месяцев 2025 года он получил 16,11% в долларах США (это 32,57% годовых) и 15,01% в гривне (это 30,34% годовых), говорится в письменном ответе группы. За 2024 год доходность фонда составляла 39,2% в долларах и 54,07% в гривне. На сегодняшний день в фонде нет государственных бумаг, есть только корпоративные облигации. На снижение доходности в гривне повлияла меньшая девальвация в этом году, смена портфеля, а также так называемый Трамп-фактор, отметили в ICU. Инвесторы ожидали положительных результатов от мирных инициатив президента США, однако в этом году этот оптимизм все больше угасал, что отразилось и на показателях рынка. Читать больше Свернуть

Еще одна из возможных опций – акции украинских аграрных компаний, говорит финансист, соучредитель компании iPlan.ua Любомир Остапив. «С надеждой на бурный рост после наступления мира», – уточняет он.

В отличие от ОВГЗ, доход от корпоративных облигаций и акций облагается налогом.

Использование прежде всего ОВГЗ и облигаций является здоровой стратегией, которая должна давать результат, говорит Щербина. С этим согласен и Пацан.

Высокая рисковость начинается с других заявленных инструментов, таких как левередж или короткие позиции, которые «убили» не один инвестфонд, отмечает Пацан.

Но такие позиции непонятны большинству украинских инвесторов, говорит Щербина из Capital Times. «Валютные позиции, арбитражные операции – если их не объяснят, а будет black box, это основной риск, – считает он. – Тогда ты здесь ставишь исключительно на профессиональное управление ОТП.

Такой фонд может быть интересной инвестицией на небольшую часть портфеля – около 10%, считает Пацан. «Готов инвестировать в такие фонды для диверсификации своих инвестиций, но если там не будет коротких позиций и левереджа», – подытожил он.

Щербина также напоминает, что 25% доходности – нефиксированный доход, инвесторы берут на себя риск. Как пример, после роста еврооблигаций в прошлые годы с начала 2025 года они ушли в минус, отмечает он. К примеру, в упомянутом фонде еврооблигаций ICU сейчас нет украинских госбумаг.

Любомир Остапив и еще один инвестбанкир, который общался на условиях анонимности, считают обещанные 25% доходности слишком оптимистичной оценкой.

Такую доходность сейчас можно получить через кредитование бизнеса, инвестиции в недвижимость при строительстве, инвестиции в авто под выкуп или так называемое «авто под такси» или «доходные авто», отмечает Остапив. Однако подобные инвестфонды, как ОТП, такие инструменты не используют, указывает он.