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Депутаты из экономического и финансового комитетов хотят стимулировать инвестиции в перерабатывающую отрасль. Они предлагают новый льготный режим, предусматривающий компенсацию инвестиций путем уменьшения налогов в будущем. Авторы инициативы рассчитывают, что она станет успешнее «инвестиционных нянь» и проекта индустриальных парков. В чем заключается новая идея?
Рабочая группа с участием нардепов, Минфина и бизнеса обсудила 5 августа законопроекты №13414 и №13415, которые должны ввести в Украине льготный режим для инвесторов в области переработки.
Авторы инициативы – заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец, глава финансового комитета Даниил Гетманцев и голова экономического комитета Дмитрий Наталуха и его заместитель Дмитрий Кисилевский. Они предлагают предоставлять инвесторам налоговые льготы, но по факту реализации проектов.
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