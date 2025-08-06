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Альтернатива «няням» и индустриальным паркам. Депутаты разрабатывают новый льготный режим для бизнеса. Как инвестиции в переработку хотят компенсировать снижением налогов

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

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Бізнес, податки, переробна галузь /Shutterstock

Депутаты разрабатывают новый льготный режим для бизнеса Фото Shutterstock

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Депутаты из экономического и финансового комитетов хотят стимулировать инвестиции в перерабатывающую отрасль. Они предлагают новый льготный режим, предусматривающий компенсацию инвестиций путем уменьшения налогов в будущем. Авторы инициативы рассчитывают, что она станет успешнее «инвестиционных нянь» и проекта индустриальных парков. В чем заключается новая идея?

Рабочая группа с участием нардепов, Минфина и бизнеса обсудила 5 августа законопроекты №13414 и №13415, которые должны ввести в Украине льготный режим для инвесторов в области переработки.

Авторы инициативы – заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец, глава финансового комитета Даниил Гетманцев и голова экономического комитета Дмитрий Наталуха и его заместитель Дмитрий Кисилевский. Они предлагают предоставлять инвесторам налоговые льготы, но по факту реализации проектов.

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