«ОТП Капітал» з угорської групи OTP запускає новий інвестфонд із фокусом на високу дохідність і високі ризики. В компанії побачили такий запит від клієнтів. Що пропонує новий інвестфонд?

Українські інвестори готові на більший ризик заради вищої дохідності, стверджують в «ОТП Капітал». Через такий запит клієнтів фінкомпанія вирішила створити окремий інвестфонд «ОТП Максимум».

Хоча Нацбанк поступово пом’якшує валютні обмеження, гроші компаній і приватних інвесторів залишаються фактично заблокованими всередині країни. Відтак у них є попит на інвестиції в Україні.

Новий інвестфонд угорської групи ОТП прогнозує клієнтам дохідність 25% річних у гривні, що перевищує дохідність класичних депозитів чи ОВДП.

Які інструменти доступні для інвесторів, готових працювати з підвищеним ризиком, і з якими проблемами вони можуть зіткнутися?

Як працюватиме та зароблятиме фонд ОТП

«ОТП Максимум» створений на 30 років із заявленим обсягом 400 млн грн, поріг входу для інвесторів – від 1 млн грн.

Основа портфелю фонду буде сформована з ОВДП, який не є ризиковою інвестицією. «Надлишковий прибуток формуватиметься за рахунок премії за довжину, левериджу, коротких чи валютних позицій, арбітражних операцій, торгівлі на спредах, єврооблігаціях тощо», – розповідає менеджер з управління активами компанії Тарас Кучер.

«ОТП Капітал» уже протестувала агресивну інвест-стратегію, яку планують використовувати для «ОТП Максимум», і отримала дохідність 50% річних у гривні, каже Кучер.

За його словами, офіційний прогноз дохідності нового фонду стриманіший – 20–25% річних, адже умови на ринку мінливі, а ризик-менеджмент додає свої обмеження.

Він також запевняє, що фонд буде високоліквідним інструментом і вийти можна в будь-який день, але це потрібно узгодити.

Зазвичай такий вихід передбачає запропонований спред від фонду, каже директор з інвестицій, голова офісу R&D інвесткомпанії Capital Times Артем Щербина. «Тобі кажуть: купимо -3% чи -5% від чистих активів, – пояснює він. – Хто хоче – виходить, хто ні – сидить далі».

Цільова аудиторія. Цей фонд цікавий насамперед корпоративним клієнтам, які через обмеження на виведення капіталу не мають так багато інструментів, упевнені Щербина та керуючий активами, інвестор Михайло Пацан.

«На депозитах і рахунках компаній понад 600 млрд грн, і частину з них дійсно можна диверсифікувати в такі активи, – каже Пацан. – Для фізосіб цей продукт складний».

І це адекватна стратегія розвитку для самого інвестфонду, додає Щербина. «Це нормальний шлях розвитку інвесткомпанії – пропонувати ринку дохідні інструменти, враховуючи, що вивести гроші за кордон важко», – зазначає він.

Та «ОТП Капітал» цілить не тільки в аудиторію корпоративних клієнтів, які шукають, куди вкласти надлишкову ліквідність у короткій та середньостроковій перспективі, наголошує Кучер. «Серед потенційних клієнтів і приватні інвестори з досвідом на ринку цінних паперів», – каже він.

Через роботу з високими ризиками фонд залишає за собою опцію провести інтервʼю з інвесторами перед початком співпраці, щоб зрозуміти досвід людини та ставлення до ризиків, уточнив Кучер з ОТП.

Чи є шанси на високу дохідність для інвесторів

Forbes Ukraine запитав експертів інвестиційного ринку Щербину з Capital Times, Михайла Пацана та співзасновника компанії iPlan.ua Любомира Остапіва, на чому саме можна зараз отримати в Україні таку високу дохідність та які ризики такої агресивної стратегії.

ОВДП, що становлять базу інвестицій фонду ОТП, дають 16–17% річних, тож для досягнення 25% дохідності потрібно інвестувати в ризиковіші інструменти.

Серед названих «ОТП Капітал» напрямів інвестування ретроспективно гарну дохідність дали євробонди України, вказує Щербина.

«За два роки вони фактично зросли удвічі, і це в валюті, що дало б непогану дохідність», – каже Щербина. Він наводить приклад фонду єврооблігацій ICU, який за підсумками 2024-го отримав 54,1% дохідності в гривні. «Тобто це реально», – каже Щербина.

Корпоративні облігації в середньому можуть дати 20–25% дохідності, вказує Михайло Пацан. Той же фонд облігацій ICU минулого року отримав 30,3% в гривні.

Як заробляє ICU Фонд єврооблігацій ICU дещо знизив дохідність у 2025 році – за шість місяців 2025 він отримав 16,11% у доларах США (це 32,57% річних) та 15,01% у гривні (це 30,34% річних), ідеться у письмовій відповіді групи. За 2024 рік дохідність фонду була 39,2% в доларах і 54,07% в гривні. На сьогодні у фонді немає державних паперів, є лише корпоративні облігації. На зниження дохідності у гривні вплинула менша девальвація цього року, зміна портфеля, а також так званий «Трамп-фактор», зазначили в ICU. Інвестори очікували позитивних результатів від мирних ініціатив президента США, однак цьогоріч цей оптимізм все більше згасав, що відобразилось і на показниках ринку. Читати більше Згорнути

Ще одна з можливих опцій – акції українських аграрних компаній, каже фінансист, співзасновник компанії iPlan.ua Любомир Остапів. «Зі сподіванням на бурхливе зростання після настання миру», – уточнює він.

На відміну від ОВДП, дохід від корпоративних облігацій та акцій оподатковується.

Використання насамперед ОВДП та облігацій є здоровою стратегією, що має давати результат, каже Щербина. З цим погоджується і Пацан.

Висока ризиковість починається з інших заявлених інструментів, як-от левередж або короткі позиції, які «вбили» не один інвестфонд, зазначає Пацан.

Але такі позиції незрозумілі для більшості українських інвесторів, каже Щербина з Capital Times. «Валютні позиції, арбітражні операції – якщо їх не пояснять, а буде black box, то це основний ризик, – вважає він. – Тоді ти тут ставиш виключно на професіональне управління ОТП».

Такий фонд може бути цікавою інвестицією на невелику частину портфеля – близько 10%, вважає Пацан. «Готовий інвестувати в такі фонди для диверсифікації своїх інвестицій, але якщо там не буде коротких позицій та левереджу», – підсумував він.

Щербина також нагадує, що 25% дохідності – нефіксований дохід, інвестори беруть на себе ризик. Як приклад, після зростання єврооблігацій у минулі роки від початку 2025-го вони пішли у мінус, зазначає він. Наприклад, у згаданому фонді єврооблігацій ICU зараз немає українських держпаперів.

Любомир Остапів та ще один інвестбанкір, який спілкувався на умовах анонімності, вважають обіцяні 25% дохідності занадто оптимістичною оцінкою.

Таку дохідність зараз можна отримати через кредитування бізнесу, інвестиції в нерухомість при будівництві, інвестиції в авто під викуп або так зване «авто під таксі» чи «дохідні авто», зазначає Остапів. Однак подібні інвестфонди, як ОТП, такі інструменти не використовують, вказує він.