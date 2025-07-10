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Стремительный взлет евро и стабильные ОВГЗ. Какой реальный доход приносят доступные инвестиции в Украине с учетом инфляции? Расчеты Forbes Ukraine

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

3 хв читання

Коллаж: Анастасия Савеленко

Коллаж: Анастасия Савеленко

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В июне инфляция в Украине начала замедляться, но все еще остается относительно высокой – 14,3%. Это может нивелировать доходность наиболее доступных инструментов для инвестирования. Или все же нет? Forbes Ukraine подсчитал ретроспективную доходность ОВГЗ, депозитов и иностранной валюты, а также сравнил их с ростом цен. Что может оградить деньги от обесценивания?

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На фоне инфляционного пика в 15,9% сбережения обесцениваются стремительнее, чем за два предыдущих года.

Среди доступных инструментов инвестирования остаются облигации Министерства финансов ОВГЗ и банковские депозиты. При этом последние остаются более прибыльными, несмотря на повышение учетной ставки.

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