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Страховка від ракет і дронів. Енергоспівтовариство обговорює з Міненерго страхування від військових ризиків для нових зелених електростанцій. Forbes Ukraine дізнався деталі

Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

3 хв читання

Сонячні електростанції СЕС вітроелектростанції ВЕС ВДЕ зелена генерація /ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Військова страховка – основна проблема для нової ВДЕ генерації. Які варіанти вирішення Фото ілюстрація Ілля Колесник для Forbes Ukraine

Європейські донори та інвестори у відновлювану енергетику зацікавлені створити інструмент страхування військових ризиків для будівництва нової зеленої генерації. Дискусії на базі Енергоспівтовариства в активній фазі, хоча гравці у сфері ВДЕ не знають про перемовини. Які варіанти на столі?

«Страхування військових ризиків – проблема номер один для інвесторів у нові «зелені» проєкти», – зазначає Сергій Євтушенко, співзасновник енергокомпанії UDP Renewables.

Страхування військових ризиків можуть надати компанії з групи Світового Банку чи експортно-кредитні агентства окремих країн, казала в інтерв’ю Forbes Ольга Рибачук, СЕО Elementum Energy. Багатостороння агенція з гарантування інвестицій MIGA страхує тільки іноземних інвесторів, на страховку від DFC можуть розраховувати й інвестори українського походження.

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