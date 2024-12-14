Тенденция – это не судьба. Есть ли нам что сказать будущим поколениям? Мнение редактора-основателя Forbes Ukraine Владимира Федорина

Редактор-основатель Forbes Ukraine Владимир Федорин – о проблеме демографического упадка в Украине и почему это неприятный факт для будущего украинского предпринимательства

«Черная смерть». Так называлась самая большая демографическая катастрофа в истории Европы. Вспышка бубонной чумы в 1346–1353 годах, по разным оценкам, унесла жизни от 30% до 60% европейцев. Долгосрочные последствия пандемии: раскрепощение, повышение зарплат, ускоренная урбанизация, создание предпосылок для промышленной революции и современного экономического роста.

С 1991 по 2024 год население Украины сократилось с 51,9 млн до 31,1 млн. Падение на 41% – преимущественно вследствие эмиграции, оккупации и уменьшения рождаемости. Не «черная смерть», а «черное мгновение» (с точки зрения вечности, конечно). И оно еще не закончилось.

Демографическая стратегия, принятая правительством в конце сентября 2024 г., содержит инерционный прогноз Института демографии НАНУ, предусматривающий снижение численности населения Украины до 25,2 млн в 2051 году.

Тем, кто вместе со мной рос во времена застоя и имел удовольствие слышать речи лидеров КПСС, демографическая стратегия обеспечила радость узнавания того особого языка «улучшение и углубление», «повышение и содействие». Где вместо действий – абстрактные слова, а вместо их субъекта – пустота, заменившая мировой дух Гегеля.

Слово «обеспечить» и общекорневые встречаются в тексте демстратегии 54 раза. Кто должен обеспечить, сколько это будет стоить, чем нужно пожертвовать, оставлено, как и во времена Леонида Брежнева, для дальнейшего отрабатывания в аппарате.

Впрочем, авторов стратегии следует поблагодарить. Если отвлечься от бюрократического бессубъектного языка, он честно демонстрирует арку демографического упадка и ставит перед украинцами четкий вопрос: готовы ли мы что-то делать во избежание безнадежного сценария?

Даже если темпы упадка не ускорятся, в 2071-м в Украине останется 20,4 млн человек, а в 2091-м – 16,5 млн. Это оптимистичный вариант инерционного сценария, потому что в нем не учтен тот факт, что коэффициент рождаемости в обществе, которое стареет, падает быстрее численности населения.

В таком мире Украина не сможет ни защититься от внешней агрессии, ни «обеспечить» своим гражданам высокое качество жизни.

Демографический упадок – проблема не только Украины. За 30 лет независимости население Латвии сократилось на 29%, Литвы – на 24%, Эстонии – на 15%.

Без полномасштабного вторжения Украина с потерей 21% населения по состоянию на 2021 год была бы между Литвой и Эстонией. И это должно добавить к прогнозу Института демографии еще один фактор риска: открытие границ после войны и вступление Украины в Евросоюз станет еще одним демографическим ударом, последствия которого до сих пор ощущают страны Балтии, присоединившиеся к ЕС в 2004 году. С одним отличием: столкнувшиеся с демографическим упадком богатые страны ЕС на этот раз будут не закрываться «от украинского сантехника», как после 2004-го, а жестко конкурировать за каждого трудоспособного украинца.

Всё это очень неприятные новости для украинского предпринимательства. Меньше людей – меньше талантов, меньше идей, меньше проектов. Никто из нас не способен изменить направление и силу потока истории, который толкают вперед институты, технологии, образ жизни, нарративы. Нужно адаптироваться и экспериментировать в поиске нового образа желаемого будущего.

Как и «черная смерть», «черное мгновение» будет разрушать устаревшие институции. Украинское высшее образование уже столкнулось с конкуренцией со стороны европейских университетов. Его финальный кризис маскируется спросом на бронирование от мобилизации.

Моя ставка – подавляющее большинство заведений не переживет окончание войны в своем прежнем виде. Одни закроются, другие будут на равных конкурировать с европейскими, третьи превратятся в платформы для экспериментов с послешкольным и пожизненным образованием.

То же самое – с небольшим лагом – произойдет со средним образованием, пенсионной системой, энергетикой, пространственным развитием. Под ударами агрессора Украина одна из первых в мире вошла в зону небывалого эксперимента.

Постиндустриальное общество оказалось неустойчивым (как и все его предшественники), несмотря на все разговоры об устойчивом развитии. На больших отрезках истории устойчивой может быть только деградация.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №5 [32] за октябрь – ноябрь 2024 года.