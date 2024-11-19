Почти каждый четвертый получает спецпенсию. Как государство хочет изменить выплаты силовикам, людям с инвалидностью и «чернобыльцам». Интервью с заместительницей министра соцполитики Дарьей Марчак

Как будет выглядеть реформированная МСЭК, как государство планирует изменить пенсии прокуроров и других «спецпенсионеров»? Что не так с выплатами поселенцев в зоне ЧАЭС? Большое интервью о планах Минсоцполитики.

Президент Владимир Зеленский 18 ноября подписал закон об изменении в процедурах проведения медико-социальной экспертизы (МСЭК). Это один из этапов реформирования системы, которое СНБО запустил после скандала с наличием инвалидности у большого числа прокуроров Хмельницкой области.

В Министерстве социальной политики хотят перезагрузить подход к специальным пенсиям, помощи людям с инвалидностью, а также выплатам для «чернобыльцев».

Если человек продолжает работать, он не должен получать пенсию по инвалидности, объясняет замминистра социальной политики Дарья Марчак. Зато для людей, потерявших трудоспособность, финансовая помощь от государства должна быть значительно больше, чем сейчас. Готовят перемены и для силовиков. Сейчас «обычные» пенсионеры получают выплаты в среднем в три раза меньше, чем «специальные».

Важный нюанс: все изменения будут касаться только новых пенсионеров.

Готов ли парламент поддержать реформу и как в Минсоцполитики хотят решить проблему ценой 1,5 млрд грн в месяц из-за чернобыльских выплат?