Соглашение о недрах с США. Forbes Ukraine выделил 10 рисков и 10 преимуществ для Украины

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Украина и США 30 апреля в Вашингтоне подписали так называемое соглашение о недрах. Документ опубликован на правительственном портале. Это соглашение, несмотря на определенные риски, создает возможности для Украины: доступ к капиталу, технологиям и инвестициям. 10 рисков и 10 преимуществ заключенного соглашения – в материале Forbes Ukraine.
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