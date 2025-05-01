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Соглашение о недрах с США. Forbes Ukraine выделил 10 рисков и 10 преимуществ для Украины

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

5 хв читання

Графитный карьер в Кировоградской области. Фото Getty Images

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Украина и США 30 апреля в Вашингтоне подписали так называемое соглашение о недрах. Документ опубликован на правительственном портале. Это соглашение, несмотря на определенные риски, создает возможности для Украины: доступ к капиталу, технологиям и инвестициям. 10 рисков и 10 преимуществ заключенного соглашения – в материале Forbes Ukraine.

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