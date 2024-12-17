Упрощенка — не внутренний офшор. Почему не стоит реформировать упрощенную систему налогообложения по образцу Польши? Рассказывает экономист Владимир Дубровский

Национальная стратегия доходов Кабмина предусматривает реформирование упрощенной системы налогообложения, которая работает в Украине с 1998 года . Крупный бизнес поддерживает эту идею, считая ее «внутренним офшором». Старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский проанализировал данные ГНС и развенчивает этот тезис.

Противники упрощенной системы налогообложения (УСН) для малого бизнеса, особенно представители более крупного бизнеса, часто называют ее «внутренним офшором». И считают необоснованной льготой. Их идеал – чтобы «все были равны»: ФОП работали на общей системе, уплачивая НДФЛ (а сейчас еще и военный сбор) с чистого дохода.

Если следовать их логике, от такого «перехода» бюджет должен был бы получить огромные поступления, а экономика Украины — расцвести.

Но при ближайшем практическом рассмотрении все с точностью до наоборот. Тезис о «внутреннем офшоре» не выдерживает проверки фактами.

УСН — не офшор

Для МСБ, который использует УСН для «оптимизации» (выводя средства через псевдо-ФОП, или проводя через них большие обороты), такая возможность почти так же выгодна, как использование настоящих офшоров, доступных только крупному бизнесу. Разве что плохо масштабируется.

Но это вопрос добросовестности и квалификации тех, кто призван бороться с подобными схемами. Статистически, такие псевдо-ФОП проявляются как аномалии в распределении предпринимателей по доходам. Анализируя данные можно выявить их характерные свойства и побороть такие злоупотребления.

Псевдо-ФОП составляют не более 10% от всех плательщиков единого налога, показывает эконометрический анализ. Это очень невысокий уровень нарушений, никак не оправдывающий клейма «внутреннего офшора».

Раздражающие некоторых физлица-предприниматели из IТ-сферы составляют меньше 20% от всех субъектов УСН. Больше 80% из них ведут жизнь, которая большинству наемных работников показалась бы адом: без стабильного дохода и каких-либо социальных гарантий, с постоянными поисками новых проектов, и ответственностью по обязательствам (в том числе, штрафам) всем своим имуществом.

Если проанализировать «налоговую нагрузку» плательщиков единого налога (отношение уплаченных налогов к обороту), которую так любят наши налоговики, то никакого «офшора» нет и в помине. Единый налог замещает налог на прибыль (или доходы физлиц), НДС с произведенных в Украине товаров и услуг (кроме его добровольных плательщиков на 3 группе УСН с соответственно сниженной до 3% ставкой единого налога) и налоги на землю/недвижимость.

По отношению к обороту всего сектора предприятий, все эти налоги вместе взятые составляют 3,16%. Для субъектов УСН 1-3 группы соотношение уплаченного единого налога к обороту – 1,92%. Да, несколько меньше, но не офшор.

Три причины «за» УСН для микро бизнеса

Есть веские причины для того, чтобы уменьшать налоговую нагрузку на микро бизнес по отношению ко всему остальному бизнесу.

Первая, — его роль. Не столько фискальная, и даже экономическая (в смысле вклада в ВВП), сколько социальная, как амортизатора всяческих кризисов, из которых экономика Украины не выходит с начала независимости.

Альтернатива – неофициальное предпринимательство и самозанятость, по отношению к которым УСН выступает средством компромиссной детенизации.

Вторая — вовлечение в предпринимательство, легкий старт, ради которого начинающие предприятия получают льготы даже в самых богатых и фискально «зубастых» странах.

Третье — развитие конкурентной среды, которая не дает картелизоваться крупным конкурентам, особенно в розничной торговле, ресторанном и отельном бизнесе. Поэтому почти все страны, в том числе в ЕС, имеют специальные, особо благоприятные, режимы для самозанятых и микро бизнеса.

Между тем, Национальная стратегия доходов (НСД) предусматривает «реформу» упрощенной системы налогообложения по образцу Польши — с установлением для всех категорий ФОП налога с оборота по ставкам от 3% (для торговли) и выше. То есть, заведомо выше, чем для крупных предприятий, где в том же секторе розничной торговли налоговая нагрузка составляет 1,64%. Что это, как не дискриминация микро бизнеса?

У последнего остается альтернатива в виде общей системы. Но она, во-первых, требует бухгалтерского учета – как и предусмотренная той же НСД регистрация плательщиками НДС, начиная с оборота в 1 млн грн, соответствующего чистому доходу в размере порядка средней зарплаты.

Это лишняя, не нужная самому микро бизнесу, работа. Чистая потеря национального благосостояния (а фискальный эффект – только его перераспределение).

Кроме того, это очень высокий барьер для входа на рынок. Даже если не рассматривать главное, в наших условиях, препятствие: налоговые проверки, проводимые «с пристрастием», исходя из презумпции вины предпринимателя и коррупционных интересов инспектора.

И не факт, что, отменив УСН или выгнав всех ФОП на общую систему, можно получить хоть на копейку больше поступлений в бюджет.

С одной стороны, большая часть нынешних плательщиков единого налога предпочтет уйти в полную «тень», как это уже однажды было в аналогичной ситуации. Попытка правительства Николая Азарова уничтожить УСН привела к потере 2,2 млн легальных рабочих мест (из примерно 4 млн) в микро бизнесе между 2009-м и 2012м, согласно с данными Госкомстата.

С другой стороны, ФОП, которые работают на общей системе, имеют по факту налоговую нагрузку 1,25% — на треть меньше, чем плательщики единого налога. Это не удивительно если вспомнить, что в микро бизнесе очень часто нет разделения на «производственные» и «бытовые» активы, поэтому при расчете «чистого дохода» как базы налогообложения, возможны самые разные манипуляции в обе стороны.

Исходя из того, как общая система для ФОП работала до появления УСН, можно предположить, что разница в официальной налоговой нагрузке компенсируется так сказать «неофициальной». И вот эти «поступления» однозначно возрастут, если Нацстратегия доходов в ее нынешнем виде в этой части будет воплощаться в жизнь.

Публикация подготовлена при поддержке ИСАР Единение в рамках проекта «Инициатива секторальной поддержки гражданского общества»