Фискальная политика Украины десятилетиями исходит из догмы, что общая система налогообложения является «золотым стандартом», к которому должны в конце концов прийти все бизнесы. Но что делать, если именно эта система фактически сдерживает рост, подталкивает предпринимателей избегать масштабирования и порождает недоверие и коррупционные риски – действительно ли она является эталоном, за который ее выдают? CASE Украина провел исследование состояния налогового администрирования в Украине. Исполнительный директор аналитического центра Дмитрий Боярчук анализирует ответы предпринимателей

Главной догмой украинской фискальной политики является видение общей системы налогообложения как образца мировых налоговых практик. Именно эта догма определяет неизменную позицию Министерства финансов Украины, что общая система налогообложения – это эталон, к которому нужно стремиться, а другие режимы налогообложения – что-то девиантное, временное и чем скорее эти отклонения будут приведены к эталону, тем лучше.

С этой позицией легко согласиться, если смотреть на вопрос поверхностно на уровне «в ЕС НДС и у нас НДС – мы одинаковые». Также на эту позицию легко согласиться, если не очень погружаться в особенности украинского налогового администрирования.

Два фактора, которые очерчивают проблему

Однако, к такой догме возникают вопросы, когда сталкиваешься с двумя факторами. Первое, украинские предприниматели не хотят расти и развиваться и, соответственно, создавать рабочие места, когда достигают определенного уровня развития. В частности, об этом говорится в отчете IER «Средний бизнес в Украине: Terra incognita или «скрытый» Mittelstand».

Второй факт – это свидетельство предпринимателей как в опросах бизнес-ассоциаций, так и в публичной плоскости или частных разговорах, что налоговое администрирование на общей системе является очень обременительным и недружественным для предпринимателей.

Минфин эти сомнения отвергает, придерживаясь линии, что эти разговоры вытекают из нежелания платить налоги, непонимания того, как работает налоговая система, и вообще распущенности и недобросовестности предпринимателей, которые привыкли, что можно уклоняться от уплаты налогов через «упрощенцев».

Вопрос отличия условий ведения бизнеса на общей системе относительно других режимов, как выяснилось, мало исследован и сводится преимущественно к обсуждению налоговых ставок. А сама дискуссия на эту тему в основном происходит в эмоциональной плоскости, далеко от стандартов evidence-based policy.

CASE Украина решил попробовать хоть немного заполнить пробел в понимании, как на самом деле работает общая система налогообложения и почему на нее так много жалоб со стороны предпринимателей. В 2024-м Всемирный банк проводил Глобальный опрос по оценке деятельности ГНС налогоплательщиками. Его результаты должны были быть ключевым инструментом для корректирования как фискальной политики Украины, так и Национальной стратегии доходов до 2030 года. И в меморандуме МВФ, и в Нацстратегии Минфин обещал делать выводы и вносить коррективы в свои политики на основе полученных результатов (этого так и не произошло).

У нас были определенные вопросы к методологии опроса, которую применял Всемирный банк, а также было большое желание более внимательно рассмотреть именно различия между общей системой и другими режимами налогообложения (Всемирный банк на этом не фокусировался).

Для чистоты эксперимента мы заказали исследование у того же подрядчика, что и Всемирный банк, а также львиную часть вопросов сформулировали на основе анкеты Всемирного банка.

Коррупция и плательщик или не плательщик НДС

Полученные результаты во многом подтвердили результаты вышеупомянутого исследования Всемирного банка, но также во многих моментах дополнили общую картину.

Опрос CASE Украина очертил проблемность общей системы налогообложения. Ответы предпринимателей свидетельствовали не только о значительной обременительности общей системы налогового администрирования по сравнению с упрощенным режимом налогообложения, а также повышенных рисках для предпринимателей переходить на общую систему налогообложения.

Самые высокие расходы на налоговое администрирование – на плечах предпринимателей на общей системе налогообложения с НДС.

На ведение налогового и бухгалтерского учета на общей системе налогообложения с НДС требуется в среднем 478,2 человеко-дней в год, показали результаты опроса CASE Украина. Это в четыре раза больше, чем необходимо для ведения учета на упрощенной системе налогообложения без НДС, где этот показатель – 114,5 человеко-дней в год.

Последняя цифра не отражает расходы на учет «самозанятых упрощенцев», чьи расходы близки к нулю, поскольку они не ведут учет в соответствии с законодательством.

В проведенном опросе группа упрощенцев без НДС более чем на 80% сформирована из юридических лиц на упрощенной системе (из-за того, что «самозанятые упрощенцы» не ведут учет). То есть, предприниматели, которые должны были работать на общей системе, однако выбрали упрощенный режим налогообложения, – несут в более чем четыре раза меньшие административные расходы по сравнению с такими же предпринимателями на общей системе налогообложения с НДС.

Более того, предприниматели, которые работают на общей системе налогообложения и являются плательщиками НДС, системно указывали на более высокие расходы на налоговый учет (19,4% против 3,0% «упрощенцев»), более высокую вероятность проведения проверки (12,7% против 2% «упрощенцев») и более высокий уровень внимания со стороны налоговых органов (16,9% против 2,2% «упрощенцев»).

Коррупция является большей проблемой для предпринимателей-плательщиков НДС, чем для неплательщиков. Плательщики НДС на общей системе утверждают, что коррупционные практики «были очень сильным препятствием» для ведения деятельности в 11% случаев, в то же время неплательщики НДС утвердительно отвечают на этот вопрос вдвое реже (4,7% и 4,8% для общей и упрощенной системы налогообложения соответственно).

Проверки и неформальные платежи

Для плательщиков НДС вероятность проведения мероприятий проверки значительно выше по сравнению с другими системами налогообложения. Каждый четвертый респондент, представлявший предприятие-плательщика НДС на общей системе (25,6%), заявил о проведении налоговых проверок. Зато внимание ГНС к предпринимателям как на общей, так и на упрощенной системе без НДС значительно меньше: проверки проводились у 17,2% и 11,4% респондентов соответственно.

Предприниматели на общей системе с НДС гораздо больше ощущают на себе влияние искусственных препятствий, которые создаются для формирования предпосылок для неформальных платежей.

Среди причин осуществления неформальных платежей ГНС подавляющее большинство предпринимателей на общей системе на первое место поставило «предотвращение или устранение созданных формальных/бюрократических/безосновательных препятствий в деятельности бизнеса» (так ответили 55,6% ответивших на этот вопрос, общая система налогообложения с НДС). Зато у упрощенцев это «отсутствие/недостаточность [собственных] знаний по ведению налогового учета, заполнения и представления отчетности и т.д.» (51,5% ответивших на этот вопрос, упрощенная система налогообложения без НДС).

На этом фоне предприниматели не проявляют особого доверия к налоговым органам. В случае применения санкций предприниматели либо не обжалуют такое решение, либо в подавляющем большинстве обжалуют сразу в судебном порядке и не пользуются инструментами административного обжалования через ГНС. В налоговую с обжалованием результатов проверки обращались только 5,1% опрошенных предпринимателей на общей системе налогообложения с НДС. В то время как 20,7% на общей системе налогообложения с НДС сразу шли в суд.

Кроме того, предприниматели считают, что ГНС скорее способствует схемам уклонения от налогов (27,5%), чем эффективно препятствует им (22%).

Полученные результаты наглядно демонстрируют, что администрирование общей системы налогообложения в Украине требует неотложного внимания, дальнейшего углубленного изучения и наработки решений с учетом описанных реалий.

На сегодня Минфин в своей деятельности не учитывает очерченную проблему, что приводит к появлению как слабых стратегических документов, так и ряда рисковых решений, таких как снижение порога НДС, которые подрывают усилия экономического блока правительства создавать лучшие условия для ведения предпринимательской деятельности в и без того сложных условиях Украины.