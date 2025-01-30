«В истории Киева такого еще не было». Когда «Киевгорстрой» получит 2,6 млрд грн и возобновит строительство? Главное из встречи КГГА с инвесторами

«Киевгорстрой» (КГС) близок к спасению. Когда ждать денег из бюджета Киева и возобновления сдачи квартир? Корреспондент Forbes Ukraine 29 января побывал на встрече замглавы КГГА Владислава Андронова с инвесторами жилищных комплексов «Киевгорстроя».

Крупнейший застройщик столицы приступил к подготовке к докапитализации. На 14 февраля запланировано собрание акционеров «Киевгорстроя», рассказал на встрече с инвесторами заместитель главы КГГА Владислав Андронов. Он же возглавляет комиссию по решению проблемных вопросов, связанных с деятельностью застройщика.

Цель собрания – внести изменения в устав КГС. Далее – еще одно собрание, уже посвященное увеличению уставного капитала и допэмиссии акций, уточнил Андронов.