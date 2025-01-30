«В історії Києва такого ще не було». Коли «Київміськбуд» отримає 2,6 млрд грн і відновить будівництво? Головне із зустрічі КМДА з інвесторами

«Київміськбуд» (КМБ) наближається до порятунку. Коли чекати гроші з бюджету Києва і поновлення здачі квартир? Кореспондент Forbes Ukraine 29 січня побував на зустрічі заступника голови КМДА Владислава Андронова з інвесторами житлових комплексів «Київміськбуду».

Найбільший забудовник столиці розпочав підготовку до докапіталізації. На 14 лютого заплановані збори акціонерів «Київміськбуду», розповів на зустрічі з інвесторами заступник голови КМДА Владислав Андронов. Він же очолює комісію із розвʼязання проблемних питань, пов’язаних з діяльністю забудовника.

Мета зборів – внести зміни до статуту КМБ. Далі – ще одні збори, вже присвячені збільшенню статутного капіталу і додатковій емісії акцій, уточнив Андронов.