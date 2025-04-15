«У страхування воєнних ризиків не віримо». Росіяни зруйнували склад «Аснова Холдинг» і цех Winetime у Києві. CEO компаній розповіли про збитки і подальші кроки

12 квітня через російську атаку постраждали склад «Аснова Холдинг», товар фармкомпанії «Кусум» і виробничий цех Winetime. CEO «Аснова Холдинг» Урфан Гулієв і CEO Winetime Олександр Толстой у бліц-інтерв’ю Forbes Ukraine розповіли про наслідки атаки, втрати та плани відновлення
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