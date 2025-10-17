Forbes Digital підписка
Вдвое меньше финансирования и фокус на детенизации. Украина и МВФ обсудили ключевые параметры программы. Как они выглядят?

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

3 хв читання

МВФ, фінансування, Нацбанк, Мінфін, уряд /пресс-служба Кабинета Министров

Украина и МВФ обсудили ключевые ориентиры предстоящей программы. Как они выглядят? Фото пресс-служба Кабинета Министров

Украинские власти в Вашингтоне обсуждают с Международным валютным фондом новую программу на следующие четыре года. Ее объем будет существенно меньше предыдущей, а среди приоритетов – детенизация экономики и поиск внутренних источников финансирования. Forbes Ukraine узнал ключевые параметры будущей программы



Премьер-министр Юлия Свириденко, глава Нацбанка Андрей Пышный и министр финансов Сергей Марченко 16 октября в Вашингтоне начали переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой четырехлетней программе финансирования.

Ее объем будет почти вдвое меньше предыдущей программы фонда, которая была утверждена в марте 2023 года. Для Украины программа МВФ имеет значение не только из-за финансовой поддержки, но и из-за влияния на помощь других международных партнеров. «Это маркер для остальных доноров, что с Украиной можно работать», – говорит один из собеседников, причастный к переговорам.

