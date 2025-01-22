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«Уверен, что все делал так». Экс-вице-премьер восстановления Кубраков дал первое интервью после назначения в Минобороны. Главное из интервью «Бабелю»

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Кубраков /Getty Images

Экс-вице-премьер восстановления Курбаков дал первое интервью после неожиданной отставки. Что рассказал? Фото Getty Images

Экс-вице-премьер восстановления Александр Кубраков был «любимцем» президента и имел рекордные бюджеты, которые распределяло возглавляемое им министерство, в частности на программу президента «Большое строительство». Но в мае его без объяснений уволили. В начале 2025 года Кубраков вернулся во власть в статусе советника министра обороны Рустема Умерова и дал первое интервью после увольнения из правительства. Forbes Ukraine пересказывает главное из его большого интервью «Бабелю».

Александр Кубраков возглавлял Министерство инфраструктуры Украины с мая 2021-го по май 2024-го. До этого почти два года руководил «Укравтодором», был ключевым менеджером президентской программы «Большое строительство» и пользовался особой поддержкой со стороны президента Владимира Зеленского.

В ноябре 2021 года на вопрос журналистов президент прямо назвал Кубракова своим «любимым министром» и одним из наиболее эффективных чиновников. Его фамилия неоднократно фигурировала в шорт-листах потенциальных кандидатов на замену Денису Шмыгалю в кресле премьер-министра.

В первый год полномасштабного вторжения министерство Кубракова получило из государственного бюджета свыше 61 млрд грн. В декабре 2022-го правительство объединило Министерство инфраструктуры и Министерство развития общин и территорий Украины в одно ведомство, которое возглавил Кубраков. Последний получил статус вице-премьера.

Но уже в 2024 году суперминистерство Кубракова лишилось более 80% привычного бюджета, или почти 45 млрд грн. 9 мая Рада проголосовала за увольнение министра. За полчаса до увольнения он написал, что с ним отставку не обсуждали и не предупреждали.

Почему Кубраков неожиданно потерял должность в мае и чем он будет заниматься в Минобороны?

О причинах отставки

Причин было несколько. К отставке шло не один день. Отношения ухудшались, я видел это по разным ситуациям. Началось с конфликта летом 2023-го – правительство несколько месяцев не согласовывало важные для работы министерства документы. В сентябре премьер-министр Шмыгаль неожиданно отменил мою запланированную командировку в США.

Следующая стадия – при принятии бюджета максимально срезаются заработные платы работникам Минвосстановления.

За годы моей работы удалось изменить многое и нажить «лобби недовольных». Мы делали непопулярные вещи, все ключевые реформы продавливались лишь с помощью президента.

Общался с президентом Зеленским и до, и после увольнения, но вопрос, что именно сделал не так, не задавал. Уверен, что делал все так.

Кубраков /Getty Images

Александр Кубраков в Лондоне. Фото Getty Images

О связях с американским посольством

Перед увольнением анонимные Telegram-каналы распространяли в качестве основной версии, что Кубраков сблизился с американским посольством, нашел себе альтернативную «крышу» и передавал туда чувствительную информацию. И именно это якоы не понравилось президенту и премьеру.

Отношения с посольствами являются нормальными, рабочими. Нельзя назвать это какой-нибудь альтернативной «крышей», это не так работает.

Почему Минвосстановления не разделили

Перед увольнением, 9 мая 2024-го, Кубракову публично выдвигали только одну претензию – якобы слабую региональную политику.

Решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства региональной политики «под Кубракова» в конце 2022-го было ошибкой, пояснил тогда нардеп от СН Виталий Безгин на своей Facebook-странице. В сентябре Минвосстановления возглавил экс-замглавы Офиса президента Алексей Кулеба.

Конечно же, это была срежиссированная штука. Министерство вряд ли разделят. Это было просто для того, чтобы обмануть депутатов, и все.

Как и почему Кубраков стал советником министра обороны Рустема Умерова

7 января министр обороны Украины Рустем Умеров назначил экс-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова советником на общественных началах.

В конце прошлого года общался с министром и президентом. Предложили возглавить Днепропетровскую ОВА или стать заместителем Умерова, но отказался. Хочу помогать именно в таком формате – советника или консультанта.

Власть в области и так возглавляют люди, идеально подходящие для этого.

Чем Кубраков будет заниматься на новой должности

Изучили планы закупок и материально-техническую помощь на 2025 год. Сверили все эти цифры и увидели, что нужно срочно менять, – сейчас будем этим заниматься.

Основная задача – чтобы все необходимое, что можно произвести в Украине и закупить за границей, было у ВСУ.

Getty Images

Александр Кубраков и замглавы депутатской фракции «Слуга народа» Елена Шуляк. Фото Getty Images

Первые выводы аналитического фонда Кубракова We Build Ukraine

До 2040 года экономика Украины может вырасти в несколько раз – если мы правильно воспользуемся процессом евроинтеграции, откроем определенные рынки, если в страну пойдут прямые иностранные инвестиции.

Это по среднему сценарию, исходя из нынешней ситуации.

О законопроекте 5655 о реформировании градостроительства, из-за которого критиковали команду Кубракова

От того, что законопроект с декабря 2022 года не подписан, потеряли простые граждане. Коррупционная составляющая все равно присутствует, и она повышает стоимость всего строительства и недвижимости. А выиграли два основных стейкхолдера: местные власти, которым не нужны ни диджитализация, ни упрощение процедур, поскольку это один из главных источников коррупции, и часть застройщиков, привыкших договариваться напрямую.

Сопротивление тех людей было очень мощным, по наивности недооценили. Но я до сих пор считаю, что это правильные вещи, и время для них настанет.

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