«Впевнений, що все робив так». Ексвіцепрем’єр відновлення Кубраков дав перше інтерв’ю після призначення в Міноборони. Головне з інтервʼю «Бабелю»

Ексвіцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков був «улюбленцем» президента та мав рекордні бюджети, які розподіляло очолюване ним міністерство, зокрема на програму президента «Велике будівництво». Та в травні його без пояснень звільнили. На початку 2025-го Кубраков повернувся у владу – у статусі радника міністра оборони Рустема Умєрова та дав перше інтервʼю після звільнення з уряду. Forbes Ukraine переказує головне з його великого інтерв'ю «Бабелю»

Олександр Кубраков очолював Міністерство інфраструктури України з травня 2021-го до травня 2024-го. До цього майже два роки керував «Укравтодором», був ключовим менеджером президентської програми «Велике будівництво» та мав неабияку підтримку з боку президента Володимира Зеленського.

У листопаді 2021 року на запитання журналістів президент прямо назвав Кубракова своїм «улюбленим міністром» та одним з найбільш ефективних урядовців. Його прізвище неодноразово фігурувало в шорт-листах потенційних кандидатів на заміну Денису Шмигалю у кріслі премʼєр-міністра.

У перший рік повномасштабного вторгнення міністерство Кубракова отримало з державного бюджету понад 61 млрд грн. У грудні 2022-го уряд об’єднав Міністерство інфраструктури (МІУ) та Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон) в одне відомство, яке очолив Кубраков. Останній отримав статус віцепрем’єра.

Але вже у 2024 році суперміністерство Кубракова втратило понад 80% звичного бюджету, або майже 45 млрд грн. 9 травня Рада проголосувала за звільнення міністра. За пів години до звільнення він написав, що з ним відставку не обговорювали й не попереджали.

Чому Кубраков несподівано втратив посаду в травні та чим він займатиметься в Міноборони?

Про причини відставки

Причин було кілька. До відставки йшло не один день. Відносини погіршувались, я бачив це по різних ситуаціях. Почалось з конфлікту влітку 2023-го – уряд кілька місяців не погоджував важливі для роботи міністерства документи. У вересні прем’єр-міністр Шмигаль несподівано скасував моє заплановане відрядження до США.

Наступна стадія – під час ухвалення бюджету максимально зрізаються заробітні плати працівникам Мінвідновлення.

За роки моєї роботи вдалося змінити багато та нажити «лобі незадоволених». Ми робили непопулярні речі, всі ключові реформи продавлювались тільки з допомогою президента.

Спілкувався з президентом Зеленським і до, і після звільнення, але запитання, що саме зробив не так – не ставив. Впевнений, що все робив так.

Олександр Кубраков в Лондоні Фото Getty Images

Про зв’язки з американським посольством

Перед звільненням анонімні телеграм-канали поширювали як основну версію, що Кубраков зблизився з американським посольством, знайшов собі альтернативний дах і передавав туди чутливу інформацію. І саме це начебто не сподобалось президенту та прем’єру.

Відносини з посольствами є нормальними робочими. Не можна назвати це якимось альтернативним «дахом», це не так працює.

Чому Мінвідновлення не розділили

Перед звільненням 9 травня 2024 Кубракову публічно висували лише одну претензію – начебто слабку регіональну політику. Рішення про обʼєднання Міністерства інфраструктури та Міністерства регіональної політики «під Кубракова» наприкінці 2022-го було помилкою, пояснив тоді нардеп СН Віталій Безгін на своїй Facebook-сторінці. Тож звільнення пояснювали потребою розділити міністерство. Однак на січень 2025-го цього досі не сталося. У вересні Мінвідновлення очолив ексзаступник голови Офіса президента Олексій Кулеба. Читати більше Згорнути

Звичайно, це була зрежисована штука. Міністерство навряд розділять.

Це було просто для того, щоб задурити депутатів, і все.

Як та чому Кубраков став радником Міністра оборони Рустема Умєрова

7 січня міністр оборони України Рустем Умєров призначив ексміністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова радником на громадських засадах. Читати більше Згорнути

У кінці минулого року спілкувався з міністром і з президентом. Запропонували очолити Дніпропетровську ОВА або стати заступником Умєрова, але відмовився. Хочу допомагати саме в такому форматі – радника чи консультанта.

Владу в області й так очолюють люди, які ідеально для цього підходять.

Чим Кубраков займатиметься на новій посаді

Вивчили плани закупівель і матеріально-технічну допомогу на 2025 рік. Звірили всі ці цифри та побачили, що потрібно терміново змінити, – зараз будемо цим займатися.

Основна задача – щоб усе необхідне, що можна виробити в Україні та закупити за кордоном, було у ЗСУ.

Олександр Кубраков та заступниця голови депутатської фракції «Слуга Народу» Олена Шуляк Фото Getty Images

Перші висновки аналітичного фонду Кубракова We Build Ukraine

До 2040 року економіка України може вирости в кілька разів — якщо ми правильно скористаємося процесом євроінтеграції, відкриємо певні ринки, якщо у країну йтимуть прямі іноземні інвестиції.

Це за середнім сценарієм, виходячи з поточної ситуації.

Про законопроєкт 5655 щодо реформування містобудування, через який критикували команду Кубракова

Через те, що законопроєкт з грудня 2022 року не підписаний, втратили прості громадяни. Адже корупційна складова все одно присутня, і вона підвищує вартість всього будівництва і нерухомості. А виграли два основні стейкхолдери: місцева влада, яким не потрібні ніяка диджиталізація та спрощення процедур, бо це одне з головних джерел корупції, та частина забудовників, що звикли домовлятись напряму.

Супротив тих людей був дуже потужним, з наївності недооцінили. Але я досі вважаю, що це правильні речі, і час для них настане.