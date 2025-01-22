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«Впевнений, що все робив так». Ексвіцепрем’єр відновлення Кубраков дав перше інтерв’ю після призначення в Міноборони. Головне з інтервʼю «Бабелю»

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Кубраков /Getty Images

Ексвіцепрем’єр відновлення Курбаков дав перше інтерв’ю після несподіваної відставки. Що розповів Фото Getty Images

Ексвіцепрем’єр з відновлення Олександр Кубраков був «улюбленцем» президента та мав рекордні бюджети, які розподіляло очолюване ним міністерство, зокрема на програму президента «Велике будівництво». Та в травні його без пояснень звільнили. На початку 2025-го Кубраков повернувся у владу – у статусі радника міністра оборони Рустема Умєрова та дав перше інтервʼю після звільнення з уряду. Forbes Ukraine переказує головне з його великого інтерв'ю «Бабелю»

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Олександр Кубраков очолював Міністерство інфраструктури України з травня 2021-го до травня 2024-го. До цього майже два роки керував «Укравтодором», був ключовим менеджером президентської програми «Велике будівництво» та мав неабияку підтримку з боку президента Володимира Зеленського.

У листопаді 2021 року на запитання журналістів президент прямо назвав Кубракова своїм «улюбленим міністром» та одним з найбільш ефективних урядовців. Його прізвище неодноразово фігурувало в шорт-листах потенційних кандидатів на заміну Денису Шмигалю у кріслі премʼєр-міністра.

У перший рік повномасштабного вторгнення міністерство Кубракова отримало з державного бюджету понад 61 млрд грн. У грудні 2022-го уряд об’єднав Міністерство інфраструктури (МІУ) та Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрегіон) в одне відомство, яке очолив Кубраков. Останній отримав статус віцепрем’єра. 

Але вже у 2024 році суперміністерство Кубракова втратило понад 80% звичного бюджету, або майже 45 млрд грн. 9 травня Рада проголосувала за звільнення міністра. За пів години до звільнення він написав, що з ним відставку не обговорювали й не попереджали. 

Чому Кубраков несподівано втратив посаду в травні та чим він займатиметься в Міноборони? 

Про причини відставки 

Причин було кілька. До відставки йшло не один день. Відносини погіршувались, я бачив це по різних ситуаціях. Почалось з конфлікту влітку 2023-го – уряд кілька місяців не погоджував важливі для роботи міністерства документи. У вересні прем’єр-міністр Шмигаль несподівано скасував моє заплановане відрядження до США.

Наступна стадія – під час ухвалення бюджету максимально зрізаються заробітні плати працівникам Мінвідновлення.

За роки моєї роботи вдалося змінити багато та нажити «лобі незадоволених». Ми робили непопулярні речі, всі ключові реформи продавлювались тільки з допомогою президента.

Спілкувався з президентом Зеленським і до, і після звільнення, але запитання, що саме зробив не так – не ставив. Впевнений, що все робив так.  

Кубраков /Getty Images

Олександр Кубраков в Лондоні Фото Getty Images

Про зв’язки з американським посольством

Перед звільненням анонімні телеграм-канали поширювали як основну версію, що Кубраков зблизився з американським посольством, знайшов собі альтернативний дах і передавав туди чутливу інформацію. І саме це начебто не сподобалось президенту та прем’єру. 

Відносини з посольствами є нормальними робочими. Не можна назвати це якимось альтернативним «дахом», це не так працює.

Чому Мінвідновлення не розділили  

Перед звільненням 9 травня 2024 Кубракову публічно висували лише одну претензію – начебто слабку регіональну політику. 

Рішення про обʼєднання Міністерства інфраструктури та Міністерства регіональної політики «під Кубракова» наприкінці 2022-го було помилкою, пояснив тоді нардеп СН Віталій Безгін на своїй Facebook-сторінці. Тож звільнення пояснювали потребою розділити міністерство. Однак на січень 2025-го цього досі не сталося. У вересні Мінвідновлення очолив ексзаступник голови Офіса президента Олексій Кулеба

Звичайно, це була зрежисована штука. Міністерство навряд розділять.

Це було просто для того, щоб задурити депутатів, і все. 

Як та чому Кубраков став радником Міністра оборони Рустема Умєрова

7 січня міністр оборони України Рустем Умєров призначив ексміністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова радником на громадських засадах. 

У кінці минулого року спілкувався з міністром і з президентом. Запропонували очолити Дніпропетровську ОВА або стати заступником Умєрова, але відмовився. Хочу допомагати саме в такому форматі – радника чи консультанта.

Владу в області й так очолюють люди, які ідеально для цього підходять.   

Чим Кубраков займатиметься на новій посаді 

Вивчили плани закупівель і матеріально-технічну допомогу на 2025 рік. Звірили всі ці цифри та побачили, що потрібно терміново змінити, – зараз будемо цим займатися.

Основна задача – щоб усе необхідне, що можна виробити в Україні та закупити за кордоном, було у ЗСУ.

Getty Images

Олександр Кубраков та заступниця голови депутатської фракції «Слуга Народу» Олена Шуляк Фото Getty Images

Перші висновки аналітичного фонду Кубракова We Build Ukraine

До 2040 року економіка України може вирости в кілька разів — якщо ми правильно скористаємося процесом євроінтеграції, відкриємо певні ринки, якщо у країну йтимуть прямі іноземні інвестиції.

Це за середнім сценарієм, виходячи з поточної ситуації.

Про законопроєкт 5655 щодо реформування містобудування, через який критикували команду Кубракова

Через те, що законопроєкт з грудня 2022 року не підписаний, втратили прості громадяни. Адже корупційна складова все одно присутня, і вона підвищує вартість всього будівництва і нерухомості. А виграли два основні стейкхолдери: місцева влада, яким не потрібні ніяка диджиталізація та спрощення процедур, бо це одне з головних джерел корупції, та частина забудовників, що звикли домовлятись напряму. 

Супротив тих людей був дуже потужним, з наївності недооцінили. Але я досі вважаю, що це правильні речі, і час для них настане. 

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