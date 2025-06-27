Президент Владимир Зеленский поручил подготовить решение о введении продолжительного моратория на проверки предпринимателей. Об этом он сказал 27 июня во время «Форума власть и бизнес: «От диалога к партнерству».

Подробности

Цель такого моратория – обезопасить бизнес от любого давления «недобросовестных людей на различных должностях», добавил Зеленский. Он не уточнил, когда начнет действовать мораторий и сколько времени продлится.

Глава государства, кроме того, анонсировал новые программы поддержки бизнеса, касающиеся увеличения грантов, расширения локализации в закупках и реформы трудового законодательства.

Контекст

Президент уже вводил аналогичный мораторий 23 января 2024 года. В то же время был создан и Совет по поддержке предпринимательства.

В прошлом году решение утверждал СНБО, рекомендовавший Офису генпрокурора, ГБР, Нацполиции, БЭБ, СБУ воздержаться от проверок компаний, если это может повредить их предпринимательской деятельности.

Мораторий длился три месяца, но бизнес просил сделать его бессрочным.