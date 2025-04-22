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Водораздел в Карпатах. Совладелец производителя воды «Поляна Купиль» заявил о давлении на бизнес после отказа продать компанию. Что происходит

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Володимир Суботовський Микола Кміть /колаж Стася Савеленко

Совладелец компании «Аква-Поляна» Владимир Суботовский и бывший совладелец МЧП «Алекс» Николай Кмить Фото колаж Стася Савеленко

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Два производителя закарпатской минеральной воды «Поляна Купиль» – МЧП «Алекс» и «Аква-Поляна» – договаривались о продаже бизнеса. Вместо сделки – суды за торговые марки, аресты скважин, следственные действия на производствах и публичные обвинения в давлении. Кто и почему не поделил закарпатскую воду?

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