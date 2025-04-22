Водораздел в Карпатах. Совладелец производителя воды «Поляна Купиль» заявил о давлении на бизнес после отказа продать компанию. Что происходит

Два производителя закарпатской минеральной воды «Поляна Купиль» – МЧП «Алекс» и «Аква-Поляна» – договаривались о продаже бизнеса. Вместо сделки – суды за торговые марки, аресты скважин, следственные действия на производствах и публичные обвинения в давлении. Кто и почему не поделил закарпатскую воду?