Водораздел в Карпатах. Совладелец производителя воды «Поляна Купиль» заявил о давлении на бизнес после отказа продать компанию. Что происходит

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:01 хвилин
Два производителя закарпатской минеральной воды «Поляна Купиль» – МЧП «Алекс» и «Аква-Поляна» – договаривались о продаже бизнеса. Вместо сделки – суды за торговые марки, аресты скважин, следственные действия на производствах и публичные обвинения в давлении. Кто и почему не поделил закарпатскую воду?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.