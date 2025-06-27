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Зеленський доручив запровадити довготривалий мораторій на перевірки бізнесу

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

1 хв читання

Президент України Володимир Зеленський /Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський Фото Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на перевірки підприємців. Про це він сказав 27 червня під час «Форуму влада та бізнес: «Від діалогу до партнерства».

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Деталі

  • Мета такого мораторію – убезпечити бізнес від будь-якого тиску «недобросовісних людей на різних посадах», додав Зеленський. Він не уточнив, коли почне діяти мораторій та скільки часу триватиме. 
  • Голова держави, крім того, анонсував нові програми підтримки бізнесу, які стосуються збільшення грантів, розширення локалізації в закупівлях та реформи трудового законодавства.

Контекст

Президент вже запроваджував аналогічний мораторій 23 січня 2024 року. В той самий час була створена і Ради з підтримки підприємництва. 

Минулого року рішення затверджувала РНБО, яка рекомендувала Офісу генпрокурора, ДБР, Нацполіції, БЕБ, СБУ утриматися від перевірок компаній, якщо це може зашкодити їхній підприємницькій діяльності.

Мораторій тривав три місяці, але бізнес просив зробити його безстроковим

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