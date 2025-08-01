Антимонопольный комитет Украины на заседании 31 июля признал действия двух фармдистрибьюторов – украинской компании ООО «БаДМ» и украинско-эстонского предприятия «Оптима-Фарм» – нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. Комитет пришел к выводу, что компании согласовывали цены на лекарства и действовали как единственный игрок. Общий размер штрафа составляет более 4,8 млрд грн, говорится в сообщении АМКУ.

Подробности

Начавшееся в прошлом году расследование установило, что в 2020–2023 годах компании «одновременно или с минимальным интервалом» изменяли цены на ряд популярных лекарств, в частности Спазмалгон, Евказолин аква, Бифрен®, Мовиназа® и Нейроксон®.

Их поведение свидетельствует об антиконкурентных согласованных действиях, исключающих ценовую конкуренцию, заявил АМКУ.

Комитет отметил, что оба дистрибьютора не имели прозрачных механизмов ценообразования и устанавливали торговые надбавки не на основе расходов, а для достижения одинаковых или подобных цен.

В результате доля компаний на рынке выросла на 17%, а чистая прибыль – в 3,5 раза у «БаДМ» и в 11 раз у «Оптима-Фарм» по сравнению с 2019 годом.

АМКУ обязал каждую из компаний устранить нарушения и вынес решение о наложении штрафа – 2,37 млрд грн на «БаДМ» и 2,43 млрд грн на «Оптима-Фарм».

Контекст

«БаДМ» и «Оптима-Фарм» – крупнейшие игроки на рынке оптовой реализации лекарственных средств в Украине. В 2022–2023 годах их совокупная доля превысила 85%.

«БаДМ» контролируют бизнесмены из Днепра – Александр Дитятковский и Александр Суходольский. Выручка компании по итогам 2024 года – 68,3 млрд грн.

Выручка «Оптима-Фарм» Богдана Губского в прошлом году превысила 69 млрд грн, свидетельствуют данные в YouControl.