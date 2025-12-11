Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с украинскими и иностранными журналистами в Офисе президента. Главное внимание на встрече было уделено международным отношениям и переговорам с США, Европой и Россией по мирному соглашению, пишут «Интерфакс-Украина» и «Общественное» . Forbes Ukraine подытожил ключевые моменты этого разговора.

Детали

Выборы президента . «Наши международные партнеры уже неоднократно публично поднимали тему выборов. Я не хочу, чтобы отсутствие выборов использовали против Украины, – сказал президент Зеленский. – Главное – обеспечить их легитимность. Если партнеры могут помочь организовать процесс безопасно и в приемлемые сроки, я это поддерживаю. Чтобы это не воспринималось только как медийный сигнал, я поручил народным депутатам подготовить изменения в законодательство, которые позволили бы проводить выборы во время военного положения. Сейчас ключевые вопросы – безопасность и нормативная база. И партнеры, и парламент должны наработать реальные решения».

. «Наши международные партнеры уже неоднократно публично поднимали тему выборов. Я не хочу, чтобы отсутствие выборов использовали против Украины, – сказал президент Зеленский. – Главное – обеспечить их легитимность. Если партнеры могут помочь организовать процесс безопасно и в приемлемые сроки, я это поддерживаю. Чтобы это не воспринималось только как медийный сигнал, я поручил народным депутатам подготовить изменения в законодательство, которые позволили бы проводить выборы во время военного положения. Сейчас ключевые вопросы – безопасность и нормативная база. И партнеры, и парламент должны наработать реальные решения». Мирные переговоры . «Мы предоставили свою реакцию на обновленный американцами план, который они обсуждали с Россией, а к работе присоединились и европейские партнеры», – отметил Зеленский. Это не финальная версия: первый документ из 28 пунктов уже сократили до 20. План является комплексом материалов – много дополнительных документов еще готовятся и будут зависеть от окончательного вида базового 20-пунктного плана. Отдельные блоки – послевоенная экономика, восстановление, гарантии безопасности – требуют дополнительных детализированных документов.

. «Мы предоставили свою реакцию на обновленный американцами план, который они обсуждали с Россией, а к работе присоединились и европейские партнеры», – отметил Зеленский. Это не финальная версия: первый документ из 28 пунктов уже сократили до 20. План является комплексом материалов – много дополнительных документов еще готовятся и будут зависеть от окончательного вида базового 20-пунктного плана. Отдельные блоки – послевоенная экономика, восстановление, гарантии безопасности – требуют дополнительных детализированных документов. Над экономическим компонентом с украинской стороны будут работать премьер-министр Свириденко, министр экономики Соболев, вице-премьер Качка и другие члены команды, в частности те, кто участвовал в подготовке соглашения о недрах.

Территориальные вопросы . В части территорий остаются принципиальные разногласия. Россия настаивает на всем Донбассе, что для Украины неприемлемо. США ищут альтернативные форматы и предлагают варианты вроде «свободной экономической зоны» – то, что Россия называет «демилитаризованной зоной». «Наша позиция: справедливо зафиксироваться на действующей линии столкновения», – объяснил Зеленский. Дискуссия продолжается.

. В части территорий остаются принципиальные разногласия. Россия настаивает на всем Донбассе, что для Украины неприемлемо. США ищут альтернативные форматы и предлагают варианты вроде «свободной экономической зоны» – то, что Россия называет «демилитаризованной зоной». «Наша позиция: справедливо зафиксироваться на действующей линии столкновения», – объяснил Зеленский. Дискуссия продолжается. Американское видение предусматривает выход украинских войск из части Донецкой области, при этом российские войска якобы не заходят туда. Но кто будет управлять этой территорией – неизвестно. Логично возникает вопрос: если украинская сторона должна отходить, почему российская не делает отступление на такую же дистанцию? Есть и вопрос безопасности: что будет сдерживать российские войска от дальнейшего продвижения или от проникновения в «зону» под видом гражданских?

«Территориальные решения должны приниматься украинским народом – через выборы или референдум. И все зависит от возможностей нашего войска держать оборону», – отметил президент.

Запорожская АЭС, Харьковская и Днепропетровская области . В проекте речь шла о выходе российских войск из частей Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Херсон и Запорожье – фиксация сторон на текущих позициях, подчеркнул Зеленский.

. В проекте речь шла о выходе российских войск из частей Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Херсон и Запорожье – фиксация сторон на текущих позициях, подчеркнул Зеленский. «По ЗАЭС: станция оккупирована. Россия хочет ее оставить за собой. Мы заявили: в таком случае станция не будет работать. США предлагают совместный формат управления», – отметил Зеленский. Украина готова обсуждать варианты, где российские войска отводятся на безопасное расстояние, а Украина получает доступ. Какой может быть модель консорциума и управления – пока предмет дискуссий.

Прекращение огня и гарантии безопасности . США считают, что полный режим прекращения огня возможен только после подписания рамочного соглашения. Украинская и американская группы по безопасности будут работать вместе над системой гарантий, которые должны быть реальными и исключить третью агрессию России, отметил Зеленский.

. США считают, что полный режим прекращения огня возможен только после подписания рамочного соглашения. Украинская и американская группы по безопасности будут работать вместе над системой гарантий, которые должны быть реальными и исключить третью агрессию России, отметил Зеленский. Работа над мирным соглашением . Ожидается заключение отдельного экономического соглашения между Украиной и США по восстановлению. Параллельно будут готовиться гарантии безопасности. Все это должно подписываться одновременно. «В рамочном соглашении экономические вопросы представлены обобщенно, поскольку с ЕС у нас будет отдельный формат договоренностей. Украина подчеркивает: замороженные российские активы должны стать источником компенсаций. Если война продолжается – это ресурс для армии; если закончится – для восстановления», – сказал президент.

. Ожидается заключение отдельного экономического соглашения между Украиной и США по восстановлению. Параллельно будут готовиться гарантии безопасности. Все это должно подписываться одновременно. «В рамочном соглашении экономические вопросы представлены обобщенно, поскольку с ЕС у нас будет отдельный формат договоренностей. Украина подчеркивает: замороженные российские активы должны стать источником компенсаций. Если война продолжается – это ресурс для армии; если закончится – для восстановления», – сказал президент. Повышение зарплат военным . Уровень выплат зависит от возможностей бюджета. Бойцы на передовой получают повышенные суммы. Но для увеличения выплат в масштабах всей армии нужны дополнительные ресурсы. Украина борется за финансирование на $45–50 млрд на следующий год, и эти средства не направлены на зарплаты. Любое повышение – это дополнительный дефицит, который сложно перекрыть, объяснил Зеленский.

. Уровень выплат зависит от возможностей бюджета. Бойцы на передовой получают повышенные суммы. Но для увеличения выплат в масштабах всей армии нужны дополнительные ресурсы. Украина борется за финансирование на $45–50 млрд на следующий год, и эти средства не направлены на зарплаты. Любое повышение – это дополнительный дефицит, который сложно перекрыть, объяснил Зеленский. Численность ВСУ. Позиции относительно численности армии были разными: в 2022 году предлагали ограничение до 40 000–50 000. Сейчас в документе зафиксирована актуальная численность – 800 000 военнослужащих, согласованная с Генштабом, отметил президент.

Позиции относительно численности армии были разными: в 2022 году предлагали ограничение до 40 000–50 000. Сейчас в документе зафиксирована актуальная численность – 800 000 военнослужащих, согласованная с Генштабом, отметил президент. Программа PURL и разведданные США. Украина движется в рамках программы PURL – инициативы США и НАТО, что позволяет партнерам покупать американское оружие для ВСУ. «Рассчитываем на пакеты поддержки на $15–16 млрд в следующем году. Есть и разведданные от США, но итоги переговоров пока неизвестны», – сообщил Зеленский.

Украина движется в рамках программы PURL – инициативы США и НАТО, что позволяет партнерам покупать американское оружие для ВСУ. «Рассчитываем на пакеты поддержки на $15–16 млрд в следующем году. Есть и разведданные от США, но итоги переговоров пока неизвестны», – сообщил Зеленский. Вопрос русского языка и УПЦ МП. В проекте рамочного соглашения все положения сформулированы в соответствии с международным и европейским правом – с учетом будущего членства Украины в ЕС, отметил президент.

В проекте рамочного соглашения все положения сформулированы в соответствии с международным и европейским правом – с учетом будущего членства Украины в ЕС, отметил президент. Обмен пленными. Россия начала тормозить процесс, стремясь к более широким политическим договоренностям. После встречи Рустема Умерова стороны согласовали подготовку большого обмена до Нового года, но сейчас именно российская сторона блокирует движение, сказал Зеленский.

Россия начала тормозить процесс, стремясь к более широким политическим договоренностям. После встречи Рустема Умерова стороны согласовали подготовку большого обмена до Нового года, но сейчас именно российская сторона блокирует движение, сказал Зеленский. Кадровые решения в регионах. «Относительно глав ОГА: мне готовят список должностных лиц, по которым есть вопросы, а также предложения относительно их возможным преемникам. В прифронтовых областях изменения особенно сложные. Этот список должны подготовить премьер-министр, вице-премьер по восстановлению, заместитель руководителя Офиса и СБУ. По военным администрациям – консультации продолжаются с Генштабом, в частности по Донецкой области и Одессе», – добавил президент.

Контекст

27 ноября в Бишкеке Владимир Путин охарактеризовал подписание документов с президентом Украины Владимиром Зеленским как «бессмысленное», аргументируя это тем, что «в Украине давно не проводили выборы». «Сейчас это практически невозможно. Невозможно юридически. Наши решения должны признавать международные игроки», – добавил он.

Согласно статье 19 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», во время действия военного положения запрещается проведение любых выборов, референдумов и других форм народного волеизъявления, включая президентские, парламентские и местные.

Конституция Украины подтверждает это опосредованно: часть 4 статьи 83 автоматически продлевает полномочия Верховной Рады до избрания нового состава после завершения военного положения, а статья 64 не относит избирательные права к категории неотъемлемых прав, которые нельзя ограничивать во время войны. Прямой формулировки «выборы запрещены» в Конституции нет, но в сочетании с законом о военном положении их проведение становится невозможным.

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что для организации выборов во время войны необходимо менять законодательство, а иногда и Конституцию.

Накануне Axios сообщил, что Белый дом оказывает давление на Зеленского относительно территориальных уступок, и предложение США для Киева ухудшилось после встречи советников Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным.