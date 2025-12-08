В Лондоне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Лидеры обсудили дипломатическую работу с американской стороной и дальнейшую оборонную поддержку Украины. Об этом сообщил Офис президента Украины 8 декабря.

Лидеры подчеркнули: мирный план должен предусматривать обеспечение территориальной целостности и суверенитета Украины, гарантии безопасности от партнеров и полное прекращение огня.