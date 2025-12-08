В Лондоне президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Лидеры обсудили дипломатическую работу с американской стороной и дальнейшую оборонную поддержку Украины. Об этом сообщил Офис президента Украины 8 декабря.
Лидеры подчеркнули: мирный план должен предусматривать обеспечение территориальной целостности и суверенитета Украины, гарантии безопасности от партнеров и полное прекращение огня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Детали
- Кир Стармер акцентировал на важности поддержки Украины и достижения соглашения, которое будет гарантировать справедливый и устойчивый мир.
- «Принципы остаются принципами, которые мы поддерживаем уже очень-очень давно, а именно: мы вместе с Украиной. И именно поэтому так важно, что мы неоднократно подчеркивали принцип, что вопросы, касающиеся Украины, решает сама Украина», – сказал премьер-министр Великобритании.
- Макрон выразил поддержку активной работы на дипломатическом треке и акцентировал, что важно и в дальнейшем помогать Украине.
- «Сейчас я думаю, что главным вопросом является объединение наших общих позиций – европейцев, украинцев и США, чтобы финализировать эти мирные переговоры и начать новую фазу в наилучших возможных условиях для Украины, для европейцев и для нашей общей безопасности», – сказал президент Франции.
- Мерц отметил, что «следующие дни могут быть решающими для всех», и подчеркнул продолжение поддержки Украины.
- «Мы по-прежнему твердо стоим на стороне Украины и оказываем поддержку вашему государству, ведь все мы знаем: судьба этой страны – это судьба Европы. Именно поэтому мы здесь – чтобы понять, что мы можем сделать. И никто не должен сомневаться в нашей поддержке Украины», – отметил канцлер Германии.
- Лидеры отметили: мирный план должен предусматривать обеспечение территориальной целостности и суверенитета Украины, гарантии безопасности от партнеров и полное прекращение огня.
- Зеленский поблагодарил представителей стран за организацию встречи и личный вклад каждого из них на пути к установлению достойного и гарантированного мира.
Контекст
Вечером, 8 декабря, Зеленский отправится в Брюссель, где проведет встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во вторник, 9 декабря, президента Украины ждут в Риме.
7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы уже согласилась на предложенный им «мирный план», тогда как президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, даже не ознакомился с документом.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.