План окончания войны сократили до 20 пунктов, из него убрали откровенно не проукраинские пункты, однако пока нет компромисса в вопросе территорий. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам с борта самолета по пути из Лондона в Брюссель 8 декабря. Главное.

Детали

«Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем откровенно не проукраинские пункты отошли. Настроение американцев, в принципе, за то, чтобы находить компромисс. Безусловно, есть сложные вопросы, которые касаются территории. Там компромисс пока не найден», – сказал Зеленский.

Он признал, что наиболее чувствительными в переговорах являются вопросы Донбасса, ЗАЭС, денег на восстановление и гарантий безопасности для Украины.

«Я просил премьер-министра Юлию Свириденко поработать над экономическим блоком по восстановлению. Она наработает такую рамку «на одну страницу», – сообщил Зеленский.

Этот документ отправят в США вместе с проектом мирного плана на 20 пунктов, который был привезен после последнего раунда украинско-американских переговоров во Флориде и должен быть доработан до вечера вторника лидерами Украины и европейских стран. «Завтра вечером сделаем все, чтобы отправить в США наш взгляд на это, а дальше – на договор о гарантиях безопасности», – отметил президент Украины.

Он подчеркнул, что без Украины ЗАЭС не будет нормально работать. «Я не уверен, что Россия это понимает, но мы с партнерами говорим о том, что без нас ЗАЭС работать нормально не будет», – отметил глава государства.

Дефицит на закупки оружия у США по программе Prioritised Ukraine Requirements List(PURL) в 2025 году сокращен до $100 млн благодаря взносу Нидерландов, на 2026 год нужно $15 млрд, сообщил Зеленский.

«На этот год нам еще не хватает где-то $800 млн, а не хватало $1,5 млрд, но сегодня Нидерланды – мы благодарны за положительное решение по программе – они выделили $700 млн», – сказал Зеленский.

Он добавил, что американцы «зарабатывают деньги». Это, по его мнению, соответствует современной политике США, что «они поддерживают Украину», не бесплатно, но поддерживают. Зеленский подчеркнул, что PURL работает. Прежде всего союзники покупают противовоздушную оборону для Украины.

Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп настроен закончить российско-украинскую войну и высоко оценил усилия его зятя Джареда Кушнера в переговорной группе.

«Америка – сильный партнер. Президент Трамп точно хочет закончить войну. И это факт. Да, у него свои видения. Мы здесь живем внутри, мы видим детали, нюансы. Гораздо глубже это воспринимаем, потому что это наша Родина. А что касается того, что я вижу сейчас в переговорной группе, я вижу, как старается очень Джаред. Да, они работают с Уиткоффом. Есть много... переговорщиков. Я точно вижу, что они хотят, чтобы война закончилась. Это не игра со стороны США», – сказал Зеленский.

Он добавил, что несмотря на желание украинцев к миру, «для нас с вами важно... чтобы не было риска повторения войны, потому что России мы не верим».

Зеленский заявил, что не видит, чтобы Китаю было выгодно окончание войны. «Самое главное в нашем случае – это влияние, которое Китай точно имеет на Россию, лично на Путина. Но, при всем уважении к народу Китая, к истории, к культуре, мы должны честно сказать... я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны», – ответил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на продолжение финансирования со стороны ЕС, а использование замороженных российских активов для этих целей было бы справедливым. Он уточнил, что будет обсуждать источники средств с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Антониу Коштой, подчеркнув, что эти деньги критически важны для восстановления и обороны Украины.

Президент добавил, что рассматривает на должность главы своего офиса министра обороны Дениса Шмыгаля или министра цифровой трансформации Михаила Федорова, однако подчеркивает сложность их замены на текущих должностях.

«У меня есть варианты: министра Шмыгаля или министра Федорова, но здесь есть вызов, потому что Рада должна их снимать перед тем, как будут назначать. И здесь не хочется, чтобы было, как в этой игре «Дженга», когда ты одну деталь вытащил – и все рассыпалось», – сказал Зеленский. Он добавил, что важно найти баланс между ключевыми институтами, в частности министерствами обороны и цифровизации, и отметил, что приоритетом остается армия и война.

Контекст

Вечером, 8 декабря, Зеленский отправился в Брюссель, где проведет встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во вторник, 9 декабря, президента Украины ождидают в Риме. До этого он встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы уже согласилась на предложенный им «мирный план», тогда как президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, даже не ознакомился с документом.