17 украинских вузов вошли в Times Higher Education World University Rankings 2025

В рейтинг лучших университетов мира от британского агентства Times Higher Education – World University Rankings 2025 – вошли 17 украинских вузов, сообщила пресс-служба МОН. Наивысшую позицию получил Сумской государственный университет.
Ключевые факты
- В рамках Всемирного академического саммита британское рейтинговое агентство Times Higher Education обнародовало результаты одного из самых влиятельных рейтингов университетов мира. Всего оценивали 2095 учреждений из 115 стран.
- В этом году в рейтинг внесено рекордное количество украинских университетов – 17 вузов из Днепра, Ивано-Франковска, Киева, Львова, Одессы, Сум, Ужгорода, Харькова и Черновцов.
- Рекордным стало количество украинских университетов, подавших заявку для участия в рейтинге – 55, что на треть больше по сравнению с прошлым годом.
- Сумской государственный университет получил наивысшую позицию среди украинских вузов, войдя в группу университетов, занявших места в диапазоне 801–1000 в мировом рейтинге. Все остальные украинские заведения попали в группу 1501+.
- Впервые в рейтинговой таблице появился Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова и Прикарпатский национальный университет имени В. Стефаника.
По методологии Times Higher Education World University Rankings 2025, деятельность университетов оценивалась по 18 показателям эффективности, сгруппированным в пять обобщенных индикаторов: образовательная деятельность, исследовательская среда, качество исследований, сотрудничество с промышленностью и международная открытость.
Всего Times Higher Education проанализировало 157 млн цитирований и 18 млн научных публикаций из базы данных Scopus, а также опросило более 93 000 ученых со всего мира во время проведения собственных репутационных опросов.
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