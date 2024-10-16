17 украинских вузов вошли в Times Higher Education World University Rankings 2025

В рейтинг лучших университетов мира от британского агентства Times Higher Education – World University Rankings 2025 – вошли 17 украинских вузов , сообщила пресс-служба МОН. Наивысшую позицию получил Сумской государственный университет.

Ключевые факты

В рамках Всемирного академического саммита британское рейтинговое агентство Times Higher Education обнародовало результаты одного из самых влиятельных рейтингов университетов мира. Всего оценивали 2095 учреждений из 115 стран.

В этом году в рейтинг внесено рекордное количество украинских университетов – 17 вузов из Днепра, Ивано-Франковска, Киева, Львова, Одессы, Сум, Ужгорода, Харькова и Черновцов.

Рекордным стало количество украинских университетов, подавших заявку для участия в рейтинге – 55, что на треть больше по сравнению с прошлым годом.

Сумской государственный университет получил наивысшую позицию среди украинских вузов, войдя в группу университетов, занявших места в диапазоне 801–1000 в мировом рейтинге. Все остальные украинские заведения попали в группу 1501+.

Впервые в рейтинговой таблице появился Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова и Прикарпатский национальный университет имени В. Стефаника.

По методологии Times Higher Education World University Rankings 2025, деятельность университетов оценивалась по 18 показателям эффективности, сгруппированным в пять обобщенных индикаторов: образовательная деятельность, исследовательская среда, качество исследований, сотрудничество с промышленностью и международная открытость.

Всего Times Higher Education проанализировало 157 млн цитирований и 18 млн научных публикаций из базы данных Scopus, а также опросило более 93 000 ученых со всего мира во время проведения собственных репутационных опросов.