17 українських вишів увійшли до Times Higher Education World University Rankings 2025

До рейтингу найкращих університетів світу від британського агентства Times Higher Education – World University Rankings 2025 – увійшли 17 українських вишів , повідомила пресслужба МОН. Найвищу позицію отримав Сумський державний університет.

Ключові факти

В межах Всесвітнього академічного саміту британська рейтингова агенція Times Higher Education оприлюднила результати одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу. Усього оцінювали 2095 установ зі 115 країн.

Цього року до рейтингу внесено рекордну кількість українських університетів – 17 ЗВО із Дніпра, Івано-Франківська, Києва, Львова, Одеси, Сум, Ужгорода, Харкова та Чернівців.

Рекордною стала кількість українських університетів, які подали заявку для участі в рейтингу – 55, що на третину більше порівняно з минулим роком.

Сумський державний університет отримав найвищу позицію серед українських ЗВО, увійшовши до групи університетів, що посіли місця в діапазоні 801–1000 у світовому рейтингу. Усі інші українські заклади потрапили до групи 1501+.

Уперше в рейтинговій таблиці з’явилися Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова та Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника.

За методологією Times Higher Education World University Rankings 2025, діяльність університетів оцінювалася за 18 показниками ефективності, які згруповані в пʼять узагальнених індикаторів: освітня діяльність, дослідницьке середовище, якість досліджень, співпраця з промисловістю та міжнародна відкритість.

Загалом Times Higher Education проаналізувала 157 млн цитувань і 18 млн наукових публікацій із бази даних Scopus, а також опитала понад 93 000 науковців з усього світу під час проведення власних репутаційних опитувань.