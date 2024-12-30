42 грн за доллар. НБУ установил новый исторический минимум курса гривни

Официальный курс доллара впервые в истории превысил 42 грн и составил 42,04 грн/$. Об этом свидетельствуют данные Национального банка по курсу гривни, установленному на вторник, 31 декабря.

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Курс гривни на межбанковском валютном рынке преодолел отметку в 42 грн/$1 еще в понедельник, 23 декабря. Все это время курс на межбанке колебался в пределах этой отметки.

НБУ установил официальный курс гривни к доллару на 31 декабря на уровне 42,0390 грн/$ против 41,9403 грн/$ в понедельник, 30 декабря, свидетельствует информация на сайте Нацбанка.

Таким образом, за 2024 год девальвация гривни к доллару США составила 9,6%, а к евро – всего 3,9%.

Контекст

Чистый спрос на валюту в Украине растет, учитывая восстановление экономики и оживление импорта, а это оказывает давление на курс гривни, говорится в последнем отчете о финансовой стабильности от НБУ. «Осенью увеличился спрос на наличную валюту со стороны населения. Рост спроса является основным фактором дополнительного давления на обменный курс», – говорится в отчете.

В 2024 году доллар по официальному курсу подорожал уже более чем на 10%.

Отметку в 40 грн/$ официальный курс пробил 24 мая. Наличный же доллар в Украине стоил 40 грн еще в конце февраля 2015 года, но этот показатель продержался всего несколько часов, после чего откатился почти вдвое.

Уже во время войны наличный курс преодолел отметку в 40 грн в июле 2022-го, а в сентябре 2022-го приближался к 42 грн. Впоследствии частичное ослабление валютных ограничений привело к сближению наличных курсов с межбанковским, и доллар «на улице» снова стал дешевле 40 грн. Сейчас наличный доллар очень близок к межбанковскому: отклонение составляет всего 5–15 копеек.

В госбюджете-2024 Кабмин заложил среднегодовой курс 40,7 грн/$.

Правительство ожидает среднегодовой курс гривни к доллару на уровне 45 грн в 2025 году, 46,5 грн – в 2026-м, 46,4 грн – в 2027 году, говорится в бюджетной декларации на 2025–2027 годы.