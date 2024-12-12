Снова вверх Нацбанк повысил учетную ставку, чтобы удержать рост цен. Как это повлияет на кредиты, депозиты и гривну

Нацбанк повысил учетную ставку до 13,5%, хотя еще полтора месяца назад прогнозировал ее изменение не раньше лета 2025 года. Почему регулятор принял такое решение и как оно повлияет на курс гривны и кредиты для бизнеса

На монетарном брифинге 13 декабря глава НБУ Андрей Пышный объявил о повышении учетной ставки на 0,5 процентного пункта – до 13,5%. Главная причина – инфляция превысила ожидания Нацбанка. В ноябре она достигла 11,2%, тогда как прогноз регулятора к концу года – 9,7%. Ставка может еще увеличиться, если инфляция ускорится.

Это решение демонстрирует, что Нацбанк готов реагировать на худшие сценарии и принимать сложные решения, считает исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.