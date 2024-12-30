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42 грн за долар. НБУ встановив новий історичний мінімум курсу гривні

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Офіційний курс долара вперше в історії перевищив 42 грн і становить 42,04 грн/$. Про це свідчать дані Національного банку щодо курсу гривні, встановленого на вівторок, 31 грудня.

Деталі

  • Курс гривні на міжбанківському валютному ринку подолав позначку в 42 грн/$1 ще у понеділок, 23 грудня. Весь цей час курс на міжбанку коливався в межах цієї позначки.
  • НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на 31 грудня на рівні 42,0390 грн/$ проти 41,9403 грн/$ у понеділок, 30 грудня, свідчить інформація на сайті Нацбанку.
  • Таким чином, за 2024 рік девальвація гривні до долара США становила 9,6%, а до євро – лише 3,9%.

Контекст

Чистий попит на валюту в Україні зростає з огляду на відновлення економіки та пожвавлення імпорту, а це тисне на курс гривні, йдеться в останньому звіті про фінансову стабільність від НБУ. «Восени збільшився попит на готівкову валюту з боку населення. Зростання попиту є головним чинником додаткового тиску на обмінний курс», – йдеться у звіті.

У 2024 році долар за офіційним курсом подорожчав уже на понад 10%.

Позначку в 40 грн/$ офіційний курс пробив 24 травня. А готівковий долар в Україні коштував 40 грн ще наприкінці лютого 2015 року, але цей показник протримався лише декілька годин, після чого відкотився майже удвічі.

Вже під час великої війни готівковий курс подолав позначку у 40 грн у липні 2022-го, а у вересні 2022-го наближався до 42 грн. Згодом часткове послаблення валютних обмежень призвело до зближення готівкових курсів з міжбанківським, і долар «на вулиці» знову став дешевшим за 40 грн. Зараз готівковий долар дуже близький до міжбанківського: відхилення становить лише 5–15 копійок.

У держбюджет-2024 Кабмін заклав середньорічний курс 40,7 грн/$.

Уряд очікує середньорічний курс гривні до долара на рівні 45 грн у 2025 році, 46,5 грн – у 2026-му, 46,4 грн – у 2027 році, йдеться у бюджетній декларації на 2025–2027 роки.

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